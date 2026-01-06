Solidez financiera permite al INFONAVIT liquidar CEDEVIS en 2026

La solidez financiera del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) permitirá la liquidación anticipada de dos emisiones de Certificados de Vivienda (CEDEVIS) durante enero de 2026, por lo que ya no resulta necesaria la contratación de una calificadora para evaluar la calidad como administrador de hipotecas.

En referencia al comunicado emitido por Moody’s Local México sobre el retiro de la evaluación de la calidad de administrador de hipotecas residenciales del INFONAVIT, el Instituto informó que decidió no recontratar a la calificadora, al prever la liquidación anticipada de los CEDEVIS en los términos más convenientes.

Esta determinación se sustenta en la fortaleza financiera que actualmente mantiene el Instituto, resultado de la política salarial implementada durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias a este contexto, el INFONAVIT cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la liquidación anticipada de las dos emisiones de CEDEVIS que permanecen vigentes.

Con la liquidación total de estos instrumentos financieros, concluye también la obligación de mantener vigente una evaluación de calidad como administrador de hipotecas, función que era realizada por Moody’s Local México, razón por la cual el Instituto consideró innecesaria su recontratación.

Los CEDEVIS son certificados bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas por el INFONAVIT, los cuales fungieron, hasta 2015, como una fuente alterna de financiamiento ante la falta de liquidez que enfrentaba el Instituto, derivada de una política salarial desfavorable en el país.

En cuanto a la evolución de su fortaleza financiera, el INFONAVIT recordó que, previo al sexenio anterior, los recursos del Fondo de la Vivienda ascendían a 146 mil millones de pesos. A partir del incremento sostenido al salario mínimo desde 2019, dichos recursos superan actualmente el billón de pesos, lo que permite al Instituto contar con la capacidad financiera para impulsar la construcción de un millón 200 mil viviendas, así como su programa de crédito, en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar.

El INFONAVIT reiteró su compromiso con el manejo responsable de los recursos de las y los derechohabientes, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna y generar rendimientos que permitan a las y los trabajadores mejorar su calidad de vida al concluir su etapa laboral, mediante la entrega de los recursos de su Subcuenta de Vivienda.