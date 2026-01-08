Coliving: una alternativa para rentar a menor costo en las ciudades

Los propósitos de inicio de año suelen venir acompañados de cambios importantes, como buscar un espacio propio o mayor independencia. Sin embargo, cuando el presupuesto representa un reto, existen alternativas que pueden facilitar esta transición. Una de ellas es el coliving, un modelo de vivienda compartida que ha ganado relevancia en las grandes ciudades. En Inmuebles24 te explican en qué consiste y por qué puede ser una opción atractiva.

Vivir en comunidad como alternativa rentable

La vivienda compartida puede ayudar a enfrentar los altos costos de renta, al tiempo que fomenta la convivencia y la colaboración entre quienes la habitan. El coliving se ha consolidado como una alternativa viable en zonas urbanas donde el costo de vida es elevado y los espacios son limitados, ya que combina habitaciones privadas con áreas comunes compartidas.

Aunque en el pasado este esquema se asociaba principalmente con estudiantes universitarios o nómadas digitales, hoy resulta atractivo para personas en distintas etapas de la vida, como quienes cambian de ciudad o buscan una solución temporal mientras consolidan su independencia.

En este modelo, cada inquilino cuenta con su propia habitación, mientras que espacios como la sala, la cocina o la lavandería se comparten. En algunos casos, el arrendador incluye servicios como internet, limpieza e incluso actividades sociales, como noches de cine o convivios en áreas comunes.

“El coliving responde a las nuevas necesidades de vivienda flexible, accesible y con sentido de pertenencia. Este modelo permite a las personas interactuar y colaborar para mantener espacios funcionales, y puede representar un paso intermedio entre independizarse y ahorrar para un hogar propio”, señala Julio César Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24.

¿Por qué el coliving resulta atractivo?

Entre los factores que han impulsado el crecimiento de este modelo destacan:

El aumento del costo de vida en las grandes metrópolis.

La adopción del trabajo remoto y el crecimiento de los nómadas digitales.

El interés por estilos de vida más sostenibles.

La creación de redes de apoyo y la reducción de la soledad urbana.

Coliving: una oportunidad también para propietarios

Además de ser una opción atractiva para los inquilinos, el coliving representa una oportunidad de negocio para los propietarios, ya que permite optimizar el uso del inmueble y aumentar la rentabilidad de la inversión.

“Invertir en coliving puede ser una vía interesante para diversificar ingresos, pero es fundamental contar con asesoría especializada en arquitectura, administración y aspectos fiscales. Mientras más información se tenga, mejor será la experiencia con este modelo de negocio”, explica Mendoza.

Adecuar un inmueble para recibir a varias personas, cada una con hábitos y necesidades distintas, puede ser un reto. Por ello, Inmuebles24 comparte algunas recomendaciones para optimizar una propuesta de coliving:

Elegir una buena ubicación, con fácil acceso y cercanía a centros comerciales y educativos.

Dividir la propiedad en habitaciones privadas cómodas, con baño propio o compartido con pocas personas.

Invertir en áreas comunes amplias y bien equipadas.

Incorporar mobiliario funcional, resistente y fácil de mantener.

Incluir servicios como internet, limpieza periódica, agua y energía.

Establecer reglas claras de convivencia, como horarios para el uso de espacios comunes.

Estas acciones no solo ayudan a atraer inquilinos, sino que también agregan valor al inmueble y contribuyen a mejorar su plusvalía a largo plazo.