Implicaciones de la extracción y detención de Nicolas Maduro

Rafael De La Fuente, Andrea Casaverde y Roque Montero analistas de UBS Global Research, señalan que la extracción y detención de Nicolás Maduro marca un punto de inflexión sin precedentes para Venezuela y reconfigura el equilibrio político en América Latina.

En su análisis: “Venezuela: The Fall of Maduro – Local and Regional Ramifications”, señalan que, enel corto plazo, la incertidumbre se concentra en el modelo de transición que seguirá el país, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos supervisará el proceso hasta que se garantice una transición “segura y ordenada”, sin un calendario claro para el regreso a un gobierno democráticamente electo.

Desde la perspectiva de mercados, consideran que el impacto inmediato en los principales activos latinoamericanos será limitado, aunque podrían surgir episodios de mayor volatilidad en países con valuaciones exigentes o riesgos idiosincráticos elevados, como México y Colombia.

En el caso del peso mexicano, el reporte señala que la incertidumbre geopolítica podría amplificar la volatilidad en un contexto ya sensible por la renegociación del T-MEC.

Destacan que el énfasis de Washington en el sector energético será central en esta nueva etapa, porque Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y una producción muy por debajo de su potencial, por lo que la reactivación de la industria petrolera podría convertirse en el eje de la recuperación económica venezolana.

No obstante, el informe subraya que el éxito de esta estrategia dependerá de la certidumbre legal, la estabilidad política y de que los beneficios de la renta petrolera se traduzcan en mejoras tangibles para la población.

En el plano regional, el reporte anticipa efectos diferenciados. Países como Cuba enfrentarían un deterioro económico significativo ante la pérdida del apoyo venezolano, mientras que otros gobiernos de la región han reaccionado de forma polarizada, alineándose a favor o en contra de la intervención estadounidense.

Asimismo, manifiestan que este episodio podría reforzar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio y aumentar la presión geopolítica sobre países con vínculos estrechos con China, Rusia o Irán.