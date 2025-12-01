IMEF: manufactura profundiza su contracción en el cierre del año

Los Indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero correspondientes a noviembre de 2025 mostraron comportamientos mixtos que reflejan un cierre de año con debilidad económica. Mientras el indicador manufacturero profundizó su trayectoria contractiva, el no manufacturero logró mantenerse en zona de expansión, aunque con una ligera pérdida de dinamismo respecto a octubre.

Aunque en el mes previo ambos indicadores sugerían una posible mejora, los datos más recientes evidencian una pérdida de tracción, especialmente en la actividad industrial. El sector servicios continúa en expansión moderada, pero la desaceleración en algunos de sus componentes limita el avance hacia una recuperación firme en el corto plazo.

Indicador IMEF Manufacturero: 20 meses en contracción

El Indicador IMEF Manufacturero retrocedió de 46.9 a 45.5 puntos en noviembre, una caída de 1.4 unidades que profundiza su estancia en zona de contracción por vigésimo mes consecutivo. La medición ajustada por tamaño de empresa también disminuyó 1.5 puntos, situándose en 46.5 unidades, mientras que la serie tendencia-ciclo permaneció sin cambios en 46.1 puntos, confirmando la continuidad del ciclo contractivo.

Dentro del indicador:

Nuevos pedidos cayó (-) 2.5 puntos.

cayó (-) 2.5 puntos. Producción descendió (-) 1.9 puntos.

descendió (-) 1.9 puntos. Inventarios disminuyó (-) 2.9 puntos.

disminuyó (-) 2.9 puntos. Empleo avanzó 1.0 punto, ubicándose en 44.0 unidades.

avanzó 1.0 punto, ubicándose en 44.0 unidades. Entrega de productos fue el único componente en expansión, con 52.6 puntos.

La gráfica del indicador confirma un entorno industrial débil, con ambas series —ponderada y tendencia-ciclo— firmemente por debajo del umbral de expansión. Aunque a mediados de año se observó una leve moderación en la contracción, la evolución reciente muestra una estabilización en niveles bajos, sin señales claras de reversión.

Indicador IMEF No Manufacturero: expansión moderada

El Indicador IMEF No Manufacturero se ubicó en 50.3 puntos en noviembre, con una disminución marginal de 0.2 unidades respecto a octubre, pero manteniéndose en expansión. Su serie tendencia-ciclo avanzó 0.2 puntos, consolidando su paso a terreno expansivo por segundo mes consecutivo.

En sus componentes:

Nuevos pedidos permaneció sin cambios en 51.1 puntos.

permaneció sin cambios en 51.1 puntos. Producción retrocedió a 49.1 unidades, saliendo de la zona de expansión.

retrocedió a 49.1 unidades, saliendo de la zona de expansión. Empleo avanzó 0.8 puntos, ubicándose en 49.8 unidades.

avanzó 0.8 puntos, ubicándose en 49.8 unidades. Entrega de productos se mantuvo en expansión con 50.9 puntos, pese a una ligera caída.

Aunque el sector no manufacturero registra un avance gradual hacia la expansión, la tendencia sigue siendo moderada, lo que indica un proceso de recuperación lento para servicios y comercio.

Coyuntura económica: debilidad hacia el cierre de 2025

La economía mexicana muestra señales de un cierre de año frágil. El consumo acumulado al mes de agosto registró crecimiento de apenas 0.01%. Al incluir las proyecciones oportunas de INEGI para septiembre y octubre, el incremento sube a 0.35% anual, la tasa más baja para un periodo similar desde 2020.

La inversión fija presenta una caída acumulada de 6.79%, también la primera contracción desde 2020. El gasto público, particularmente en inversión física, continúa ajustándose a la baja.

En contraste, las exportaciones se han convertido en el principal motor de crecimiento, aunque con una reconfiguración interna:

Las exportaciones de equipo de cómputo hacia Estados Unidos casi se duplicaron.

casi se duplicaron. Las exportaciones de la industria automotriz disminuyeron.

En el ámbito industrial, todos los sectores registran caídas anuales acumuladas —algo no visto desde 2020—, con retrocesos en minería, servicios básicos, construcción y manufactura. Este último sector, que representa 66% de la actividad industrial y 20.5% del PIB, mostró una caída anual de 2.26% en septiembre, su cuarto retroceso consecutivo.

El Banco de México estima un crecimiento económico de 0.3% para 2025, y un repunte hacia 1% en 2026.

Sobre el Indicador IMEF

El Indicador IMEF es un índice de difusión basado en una encuesta de cinco preguntas cualitativas que permite anticipar la dirección de la actividad manufacturera y no manufacturera en México. El nivel de 50 puntos es el umbral que divide expansión y contracción.

El índice se presenta en series desestacionalizadas y su metodología se actualiza de manera periódica. El Comité Técnico del Indicador IMEF, integrado por especialistas del sector privado, público y académico, es el encargado de su análisis y publicación mensual.