Conéctate con nosotros

FINANZAS

Detallan impuestos y derechos del PEF26

Economía Empresas Noticias TURISMO

Fiestas Patrias 2025 dejarán una derrama económica de 37,500 mdp: Concanaco Servytur

Bancos

Riesgos del PE26

Bancos FINANZAS

PEF26 tiene limitación para lograr una consolidación fiscal

FINANZAS

Visión del PE26

Economía TURISMO

Canaco CDMX reconoce estabilidad en Paquete Económico 2026, pero advierte retos para el comercio capitalino

Bancos Vivienda

Crédito puente no está en su mejor momento: Multiva 

Economía FINANZAS Finanzas personales

Arranca registro a El Buen Fin 2025: impulso a las empresas familiares del país

Bancos

Pemex, CFE, intereses deuda y pensiones son prioritarios en gasto 2026

FINANZAS

S&P ratifica calificación deuda gobierno federal México

FINANZAS

Detallan impuestos y derechos del PEF26

Publicado

Hace 18 horas

en

Detallan impuestos y derechos del PEF26 4

El Programa Económico 2026 (PEF26) presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emite señales consistentes con el compromiso hacia la estabilidad fiscal en el corto y mediano plazos; sin embargo, persisten riesgos relevantes asociados al optimismo en las proyecciones de crecimiento económico y en la recuperación de la producción petrolera, lo que podría derivar en una sobreestimación de los ingresos públicos y en consecuencia, en presiones adicionales sobre el gasto

Arturo Vieyra, Eduardo Valle y Margarito Reyes, analistas en Grupo Coppel, señalan las medidas en materia de impuestos y derechos que representan mayor recaudación o endurecimiento de las condiciones:

Detallan impuestos y derechos del PEF26

Asimismo indican las medidas que representan menor recaudación o mejores condiciones:

También las modificaciones a impuestos especificadas en el Paquete 2026

Los especialistas, opinan que di bien el proceso de consolidación fiscal avanza con menor celeridad y contempla déficits superiores al 4.0% del Producto Interno Bruto (PIB), dicho enfoque resulta razonable ante el contexto de debilidad estructural en la capacidad productiva, agravada por choques externos y la caída en los niveles de inversión.

Asimismo, el crecimiento sostenido del gasto en programas sociales, respaldado por mandatos constitucionales, podría representar una fuente significativa de presión fiscal en el mediano plazo.

En este contexto, el éxito del programa de apoyo y rescate de PEMEX será determinante para la sostenibilidad de las finanzas públicas, dada la magnitud de los recursos fiscales comprometidos con la empresa productiva del Estado. Además, la aceleración del crecimiento del PIB, en línea con los supuestos del programa, constituye una condición indispensable para asegurar la suficiencia del ingreso tributario, que actualmente representa la principal fuente de financiamiento público, en contraste con la dependencia petrolera del pasado

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.