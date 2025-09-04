BMV ya está en el Nasdaq

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) realizó la apertura de mercado en Nasdaq, en el marco del México Investment Week, con el compromiso de conectar a México con el futuro financiero global y de fortalecer la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales en el mercado bursátil mexicano.

“La visión de la Bolsa Mexicana de Valores es clara: consolidar a México como uno de los centros financieros más dinámicos de América Latina, un país que combina solidez e innovación y que seguirá atrayendo capital global hacia nuevas oportunidades”.

“Nuestro país es hoy un verdadero punto de convergencia, un lugar de encuentro para empresas visionarias e inversionistas que buscan mercados sólidos.”, afirmó Jorge Alegría, director general de la BMV.

El directivo destacó que la BMV es el corazón financiero del país, un ecosistema integral que conecta emisores, inversionistas e instituciones bajo los principios de transparencia, liquidez y confianza.

Agregó que en 2025 el Grupo BMV ha consolidado iniciativas clave como la implementación de una nueva infraestructura tecnológica, el desarrollo de nuevos productos, la exención de costos operativos para valores extranjeros listados en el SIC y la apertura de nuevas oportunidades para empresas medianas, contribuyendo a que más proyectos se conviertan en desarrollo y empleos.

El evento en Nasdaq reunió a líderes de instituciones financieras y del sector bursátil como Fibra Monterrey, Fibra Uno, Fibra Hotel, Fibra Inn, Fibra Plus, Fibra Next, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, AMEFIBRA, Amexcap, Vanguard, BlackRock, Afore XXI Banorte, Barclays, Morgan Stanley, Goldman Sachs, entre otros.

“México está listo para conectar con el futuro financiero global y la Bolsa Mexicana de Valores es el catalizador que lo hará posible, declaró Alegría