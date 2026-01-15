Cinco acciones clave para preparar a los empleados ante la IA

Desde la automatización de tareas hasta el apoyo en la evaluación del desempeño, la Inteligencia Artificial (IA) avanza a un ritmo acelerado que plantea un reto central para las organizaciones: la preparación de las personas.

Ante la creciente incertidumbre y el temor de los empleados a la sustitución de puestos de trabajo, la capacitación del talento dejó de ser opcional para convertirse en un factor crítico de continuidad y competitividad empresarial. Así lo señala la Guía de Implementación de IA de Experis, división tecnológica de ManpowerGroup, la cual destaca la transparencia corporativa como un elemento clave para una adopción exitosa.

“Cuando los empleados participan en los procesos de adaptación, la percepción de la IA cambia: deja de ser una amenaza y se convierte en un recurso. En México, donde la desconfianza hacia la automatización es común, esta transparencia ayuda a evitar rumores, confusión y temores innecesarios, además de fortalecer las habilidades de los colaboradores”, afirmó Damian Malfatti, director de Experis para México.

El directivo subrayó que la tecnología, por sí sola, no garantiza resultados. “La Inteligencia Artificial solo funciona cuando las personas están preparadas. La adopción de cualquier herramienta es un proceso humano, no tecnológico. Las empresas mexicanas que busquen competir en un entorno digital deberán invertir no solo en plataformas inteligentes, sino en el talento que las opera”, añadió.

Este enfoque resulta especialmente relevante en un contexto donde México enfrenta un déficit acelerado de habilidades digitales. De acuerdo con el reporte de Experis, el 77 % de las organizaciones del sector TI reporta dificultades para encontrar personal calificado, lo que refuerza la urgencia de estrategias de formación interna.

Cinco acciones fundamentales para una adopción exitosa de la IA

Con base en su análisis, Experis identifica cinco acciones clave que las empresas deben implementar para preparar a sus empleados ante la Inteligencia Artificial:

1. Comunicar desde el inicio el propósito de la IA

Antes de implementar cualquier sistema inteligente, es fundamental explicar con claridad por qué se eligió esa herramienta, qué necesidades resolverá, cómo impactará las tareas diarias y qué actividades seguirán siendo responsabilidad humana.

2. Implementar programas de capacitación continua y práctica

La formación no debe limitarse a cursos aislados o teóricos. Los colaboradores necesitan aprender a usar la IA en situaciones reales, comprender sus límites, validar la información que genera y reconocer qué decisiones requieren supervisión humana.

3. Enseñar el uso ético y seguro de la IA

La guía advierte que uno de los principales riesgos es el desconocimiento de los impactos éticos de estas tecnologías. La capacitación debe incluir temas como privacidad de datos, manejo de información sensible, detección de sesgos, responsabilidad humana y protocolos de uso responsable.

4. Involucrar a los empleados en pruebas piloto

Integrar a los equipos en la fase de pruebas permite obtener retroalimentación directa, ajustar herramientas antes de su implementación general, identificar resistencias tempranas y mejorar la experiencia del usuario.

5. Establecer canales permanentes de soporte y reporte

La adopción no concluye cuando la herramienta entra en operación. Es indispensable contar con mecanismos que permitan resolver dudas, reportar anomalías, alertar sobre fallas técnicas y solicitar capacitación adicional de manera continua.

“La Inteligencia Artificial transforma procesos, pero son las personas quienes transforman los negocios. Invertir en su preparación es asegurar el éxito en la era digital”, concluyó Malfatti.x