En octubre cae 13.8 valor de la construcción

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) correspondiente a octubre del 2025 mostró que el valor total de la producción aumentó 0.06 por ciento mensual, cortando una racha de tres meses de disminuciones, con esto, el valor de la producción registra apenas el tercer avance a tasa mensual en los diez meses que van del año, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, señalan Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero, Jesús A. López Flores Subdirector de Análisis Económico-Financiero y Gerardo Villarreal Morales, analista económico financiero en Grupo Financiero Base.

En un diagnóstico indican que no obstante lo anterior, el deterioro es evidente a tasa anual, pues el valor de la producción cayó 13.98 por ciento, acumulando 18 meses consecutivos de contracción. En el acumulado del año, se registra un retroceso de 16.73 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, siendo la mayor caída para un periodo igual desde el 2020 y antes de esa fecha es la mayor caída en registro.

De acuerdo con cifras originales, el valor de producción de obras elaboradas por contratistas del sector público cayó 36.65 por ciento anual, acumulando 18 meses consecutivos de contracciones. Con esto, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, la construcción del sector público muestra una caída de 41.49 por ciento anual, siendo la mayor disminución para un periodo igual desde que hay datos disponibles en 2007.

Esta caída en la construcción del sector público se debe al recorte en el gasto del gobierno en infraestructura, pues en el acumulado de enero a octubre, ha caído 29.1 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Por su parte, el valor de producción de contratistas del sector privado aumentó 0.26 por ciento anual, acumulando tres meses de contracciones. En el acumulado del año, la construcción del sector privado cayó 0.07 por ciento, siendo la primera caída para un periodo igual desde el 2021 cuando disminuyó 6.93 por ciento.

La caída se debe a la incertidumbre por la política proteccionista de Estados Unidos y a la incertidumbre interna. De hecho, la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de diciembre (última disponible) mostró que los factores principales que podrían obstruir el crecimiento de la actividad económica en el país son problemas de inseguridad pública, la política sobre comercio exterior y debilidad en el mercado interno.

Por tipo de obra, con cifras ajustadas por estacionalidad y a tasa mensual, 5 de los 6 sectores mostraron crecimiento mensual en octubre fueron:

Agua, riego y saneamiento (12.98 por ciento), que suma dos meses de incrementos. Petróleo y petroquímica (6.04 por ciento), que aumenta luego de dos meses de caídas. Electricidad y telecomunicaciones (1.83 por ciento), que acumula tres meses de crecimientos. Transporte y urbanización (0.63 por ciento), que corta una racha de tres meses de retrocesos. Edificación (0.47 por ciento), que rebota luego de una caída de 0.14 por ciento en el mes anterior.

Por su parte, otras construcciones es el único sector que muestra caída, pues registró una contracción de 3.80 por ciento, su mayor disminución desde diciembre del 2024.

A pesar del buen desempeño mensual de casi todos los sectores, el deterioro es aún más evidente a tasa anual, pues cuatro de los seis tipos de obra muestran contracción:

Petróleo y petroquímica cayó 67.60 por ciento, acumulando 14 meses consecutivos a la baja.

Agua, riego y saneamiento también presenta una fuerte disminución anual de 29.04 por ciento, sumando 12 meses de disminuciones.

Transporte y urbanización registró una disminución de 23.83 por ciento, acumulando 18 meses de retrocesos.

Edificación muestra una contracción de 4.00 por ciento, hilando siete meses de caídas.

Por el contrario, los sectores de electricidad y telecomunicaciones y otras construcciones registran crecimientos anuales de 18.67 por ciento y 1.42 por ciento respectivamente

El valor de la producción de la construcción se divide en tres subsectores: 1) edificación, que comprende la construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar y la edificación no residencial, como naves y plantas industriales; 2) obras de ingeniería civil, que incluye la construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica, telecomunicaciones, obras de urbanización y vías de comunicación y 3) trabajos especializados para la construcción, que son trabajos como cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas, trabajos de albañilería, trabajos en exteriores, trabajos de instalación, etc.

Por subsector, la edificación explicó el 50.60 por ciento del valor de la producción en octubre, seguido de obras de ingeniería civil con 36.17 por ciento y trabajos especializados para la construcción con 13.23 por ciento.

Al interior, la construcción del sector público estuvo explicada en 14.13 por ciento por edificación, 79.31 por ciento por las obras de ingeniería civil y 6.55 por ciento por trabajos especializados para la construcción.

Por otro lado, la construcción del sector privado en octubre estuvo explicado en 64.90 por ciento por la edificación, 19.25 por ciento por las obras de ingeniería civil y 15.85 por ciento por los trabajos especializados para la construcción.

El personal ocupado total en las empresas constructoras aumentó 0.24 por ciento a tasa mensual, cortando una racha de 16 meses de caídas consecutivas. Sin embargo, a tasa anual, registró una disminución de 6.77 por ciento. Además, en acumulado de los primeros diez meses del año, el personal ocupado registró una contracción de 9.87 por ciento, la mayor para un periodo igual desde el 2020 y antes de esa fecha es la mayor en registro.

En la misma línea, las horas totales trabajadas por el personal aumentaron 1.35 por ciento mensual, cortando una racha de seis meses de retrocesos. No obstante, a tasa anual registró una contracción de 6.96 por ciento hilando 15 meses de caídas. Estos datos son evidencia del deterioro en el sector de construcción.

Por su parte, las remuneraciones reales por trabajador crecieron 0.38 por ciento mensual. Con esto, a tasa anual registró un incremento de 3.05 por ciento anual y suma dos meses de aumentos