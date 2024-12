Efectos de medidas Donald Trump en comercio exterior

Si en 2025 Trump impone aranceles a las exportaciones mexicanas, subiría el precio de estas y su cantidad demandada bajaría, ya que se estima que por cada 1 por ciento que sube el precio de las exportaciones, estas caen 1.33 por ciento. Si solamente la mitad del arancel se traslada a los consumidores en Estados Unidos, las exportaciones mexicanas caerían 12 por ciento. Esto se vería reflejado en una contracción del PIB de 4.4 por ciento, señala Gabriela Siller directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.

En el estudio realizado por la especialista y su equipo “¿El segundo mandato de Trump será riesgoso para el comercio de México?”, señala que la aplicación de los aranceles, la economía mexicana podría caer en una depresión, porque se daría un cambio estructural y no solo coyuntural, puesto que un arancel de 25 por ciento implicaría que en la práctica no existe un tratado comercial.

Con lo anterior, se darían recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México y el tipo de cambio subiría a niveles cercanos a 23 pesos por dólar, con el alza en el tipo de cambio subiría la inflación y la tasa de interés, lo que también desincentivaría la inversión fija en México y el consumo. Sería un escenario muy negativo del que México se tardaría años en recuperarse.

También la economía de Estados Unidos también se vería afectada con presión al alza sobre los costos de las empresas manufactureras, disrupciones en cadenas de suministro, presiones sobre la inflación y la imposibilidad de que la Reserva Federal pudiera seguir recortando su tasa de interés, con lo que la inversión fija y el consumo limitarían su crecimiento en aquel país.

Los especialistas señalan que la caída económica no solamente se registraría en el 2025, pues se iría profundizando en la medida que el arancel durara más tiempo, la cual sería por el desacoplamiento de las cadenas de suministro de México y Estados Unidos, así como del efecto dominó sobre el resto de la economía.

Sobre el impacto en el empleo sería severo, porque hasta septiembre del 2023, la industria manufacturera de exportación (establecimientos con programa IMMEX2) empleó a 2,932,291 personas, esto es 13.04 por ciento del empleo formal registrado ante el IMSS en la misma fecha. La mayor parte de este empleo (35.27 por ciento) es en la industria de fabricación de equipo de transporte, seguido de la fabricación de equipo de computación con 12.61 por ciento y la industria del plástico y hule con 7.30 por ciento.

Resaltando que estas tres industrias concentran el 55.18 por ciento del empleo en la manufactura de exportación. Por su parte, la manufactura de exportación está integrada por 5,195 establecimientos, de los cuales el 21.62 por ciento son de fabricación de equipo de transporte, 11.78 por ciento de la industria del plástico y hule y 10.13 por ciento de fabricación de productos metálicos, explicando estas tres industrias el 43.52 por ciento.

Asimismo, el impacto sobre la economía mexicana no sería heterogéneo a escala regional, afectando principalmente a estados cuyas exportaciones representan una alta proporción de su PIB, como son los siguientes estados que explican el 80.2 por ciento de las exportaciones totales de México: Chihuahua en el que las exportaciones representan 144.6 por ciento del PIB, Coahuila con una proporción de 111.2 por ciento de exportaciones a PIB, Baja California con 97.8 por ciento.

Además de Tamaulipas con 83.2 por ciento, Campeche con 80.1 por ciento, Aguascalientes con 61.4 por ciento, San Luis Potosí con 55.4 por ciento, Sonora con 50.3 por ciento, Guanajuato con 49.9 por ciento, Querétaro con 49.9 por ciento, Nuevo León con 48.3 por ciento y Puebla con 40.8 por ciento.

Además, con un fuerte arancel, las empresas extranjeras ya no tendrían incentivos para reinvertir sus utilidades en México e instalar nuevas plantas. También se daría un efecto indirecto sobre la manufactura, con los proveedores de las empresas exportadoras. Igual en el sector servicios.

“Cabe recordar que en el 2016 Trump amenazó con imponer un arancel del 30 por ciento a las importaciones mexicanas. Trump no cumplió su amenaza. En esta ocasión el objetivo de Trump no es disminuir el déficit comercial sino solucionar la crisis migratoria y de drogas que afectan a su país. Es muy posible que Trump no aplique el arancel si existe diálogo y cooperación desde México”, señalan Siller y sus analistas en el estudio.