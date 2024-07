Consejos de seguridad en pagos digitales para asistir a Paris 2024

Como impulsor fundamental del comercio global y socio del movimiento Olímpico y Paralímpico, Visa utiliza su experiencia en pagos digitales para proporcionar soluciones de pago innovadoras y seguras, mejorando la experiencia para todos los que asistan a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, así como para aquellos que disfruten los eventos desde lejos.

En un comunicado comparte que para garantizar que los aficionados tengan una experiencia de pago segura y fluida durante París 2024, en Visa queremos compartir consejos clave de seguridad con la finalidad de ayudar a proteger las transacciones de los consumidores mientras disfrutan de los Juegos:

Activar alertas móviles por SMS para transacciones financieras. Los aficionados que viajen a París este verano deben optar por recibir alertas de transacciones por SMS.

Este servicio es proporcionado por el banco emisor de su tarjeta y puede advertir más rápidamente a un tarjeta habiente cuya tarjeta ha sido extraviada o comprometida. Activar la alerta permite a los consumidores tener mayor control y estar inmediatamente al tanto de cualquier movimiento financiero en su cuenta bancaria.

Notificar al banco emisor o institución financiera sobre los planes de viaje. Para aquellas personas que viajan a Paris, recomendamos informar al emisor de tarjetas acerca de sus planes de viaje antes de irse.

De esta forma, el banco podrá monitorear y aprobar sus transacciones de tarjeta con mayor eficacia sin tener que comunicarse directamente con los viajeros. Algunas instituciones financieras ofrecen la opción de hacer esta notificación a través de la aplicación del banco.

Pagos sin contacto: Para París 2024, Visa ofrecerá una aceptación de pagos sin contacto de forma fluida y sin fricciones en 3.500 puntos de venta en 32 sedes olímpicas y 16 sedes paralímpicas.

Con las tarjetas sin contacto (que incluyen este símbolo ), los consumidores solo tienen que acercar su tarjeta a los terminales de pago para pagar en apenas segundos.

La seguridad es la misma que la de las tarjetas con Chip EMV. Cada transacción genera un código de un solo uso específico de la transacción que es sumamente eficaz en reducir el fraude por falsificación.

Visa también está habilitando el uso de tap-to-pay (acercar para pagar) en medios de transporte en las regiones francesas de Lyon y Marsella para que el traslado en transporte público sea fácil, conveniente y seguro.

Tener guardado en el teléfono móvil el número para cancelar la tarjeta. Si bien el número de teléfono del banco está en la tarjeta, eso no es de ayuda cuando la tarjeta se extravía o ha sido comprometida.

En el caso desafortunado de que se extravíe la tarjeta o sea robada, el servicio de reemplazo de tarjeta de emergencia digital de Visa puede enviar una tarjeta de reemplazo digital directamente a la bandeja de entrada o por mensaje de texto en nombre del banco. Apenas llegue la tarjeta digital, se puede autenticar y agregarla al instante a la billetera digital, y así asegurarse de no sufrir interrupciones durante el viaje.

Prestar atención en puntos de venta y/o cajeros automáticos. Para todos los terminales de pago, los puntos de venta dentro de las sedes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así como en los sitios web de patrocinadores, Visa monitoreará y llevará a cabo un procedimiento de verificación continuo para identificar virus o elementos que pudieran ser manipulados.

Recomienda no usar cajeros automáticos ni terminales de punto de venta si se observa alguna actividad sospechosa o algún dispositivo extraño. Un posible plan de fraude implica la alteración de estas ubicaciones físicas para robar y/o clonar los datos de la tarjeta.

Estar más atento que nunca a las promociones fraudulentas y spam. Para aquellos que permanecerán en sus países de origen, durante grandes eventos como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los estafadores adaptan sus estafas, por lo que podrían recibir correos electrónicos con promociones falsas o solicitudes de información personal.

Si no están seguros de si una solicitud de correo electrónico es legítima, recomendamos no responder ni hacer clic en ningún enlace en dichos correos electrónicos. El phishing por correo electrónico no es el único tipo de phishing que existe. Los delincuentes también utilizan sitios web, mensajes de texto y llamadas telefónicas para implementar una estafa de phishing.

Es importante configurar la autenticación de dos factores en sus cuentas y dispositivos, lo cual puede ayudar a monitorear toda actividad y detectar señales de alarma.

Agrega que Visa implementará y operará un sistema de pagos eficiente, rápido y seguro en todas las sedes oficiales para los aproximadamente 15 millones de[1] aficionados nacionales e internacionales que se esperan asistan a los Juegos este verano. Como proveedor exclusivo de servicios de pago para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Visa ofrece a los aficionados y atletas una amplia gama de soluciones de pago rápidas, seguras y convenientes que incluyen:

Tarjetas físicas prepagadas hechas de plástico reciclado disponibles en todos los locales de eventos. Las tarjetas son gratuitas y luego se les debe cargar el monto deseado dentro del límite regulatorio (150€).

hechas de plástico reciclado disponibles en todos los locales de eventos. Las tarjetas son gratuitas y luego se les debe cargar el monto deseado dentro del límite regulatorio (150€). Más de 60 cajeros automáticos dentro de las sedes Olímpicas/Paralímpicas para mayor seguridad.

dentro de las sedes Olímpicas/Paralímpicas para mayor seguridad. Visa Go, una nueva aplicación móvil para los tarjetahabientes de Visa que visitan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. La aplicación ofrece una selección especial de descuentos y ofertas de socios oficiales y también de tiendas y restaurantes locales. Los aficionados pueden comprar una tarjeta Visa prepagada virtual a través de Visa Go, si es necesario.

Recuerda que los tarjetahabientes de Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite tienen beneficios relacionados con viajes, como adelanto de efectivo de emergencia, reemplazo de tarjeta de emergencia, seguro médico de emergencia para viajeros internacionales y asistencia médica en línea disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Visa, proteger los pagos en todo el mundo es nuestra máxima prioridad. En los últimos cinco años, la compañía ha invertido más de USD 10 mil millones a nivel global en tecnologías de vanguardia, incluyendo USD 500 millones en inteligencia artificial (IA) e infraestructura de datos, para garantizar que los pagos sean seguros e identificar y prevenir proactivamente el fraude de estafadores que no conocen fronteras.

«Como líder mundial en pagos digitales y socio desde hace muchos años del movimiento Olímpico y Paralímpico, en Visa nos esforzamos por ayudar a todos los que asisten o siguen los Juegos a hacer que sus transacciones sean lo más seguras posible. Nuestro objetivo es reforzar nuestro propósito de ser la mejor forma de pagar y recibir pagos para todos, en todo lugar», dijo Paul Fabara, líder global de Riesgos, Visa.