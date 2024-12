Coloca deuda para pagar créditos

GRUMA realizó la emisión de notas senior quirografarias denominadas en dólares, en dos tramos por un monto total de 800 millones de dólares (md), uno por un monto de 500 md, con cupón de 5.39 por ciento y vencimiento en 2034, y otro por un monto de 300 md, con cupón de 5.761 por ciento y vencimiento en 2054 (las “Notas”).

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) señala que los recursos netos de la colocación serán utilizados para el pago de deuda bancaria existente con vencimientos entre 2025 y 2027, y el excedente en caso de que hubiese, para fines corporativos generales, por lo que se mejora el perfil de vencimientos de la compañía.

La administración de GRUMA señala que la colocación de las Notas fue exitosa, ya que tuvo una sobredemanda de 9 veces y que recibieron la calificación BBB por parte de S&P Global y de BBB+ por parte de Fitch Ratings.

Agrega que las Notas son emitidas conforme a la exención de registro prevista por la Regla 144A (Rule 144A) y Regulación S (Regulation S) promulgadas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), según esta ha sido reformada (la “Ley de Valores de Estados Unidos”).

La liquidación de ambas transacciones, se estima que se lleve a cabo el 9 de diciembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre comunes para este tipo de transacciones. Las Notas estarán regidas bajo las leyes del Estado de Nueva York y se anticipa se listen en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST).

Las Notas no han sido y no serán registradas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos y a falta de registro o de alguna exención de los requisitos de registro, no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos.

Asimismo, las Notas no han sido ni serán registradas ante el Registro Nacional de Valores mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), y no pueden ser ofrecidas o vendidas públicamente o de otra manera ser objeto de actividades de intermediación en México, excepto de acuerdo con la exención de colocación privada prevista por el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores.

En su caso GRUMA notificará los términos y condiciones de esta oferta a la CNBV para fines informativos solamente. La entrega o recepción de dicho aviso a o por la CNBV no constituye o implica una certificación sobre la calidad inversionista de las Notas o de la solvencia, liquidez o calidad crediticia de GRUMA o la veracidad o integridad del memorándum de oferta correspondiente.

El memorándum de oferta es responsabilidad exclusiva de GRUMA y no ha sido revisado o autorizado por la CNBV.