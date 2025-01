Viajeros quieren viajar sustentable, el precio lo impide: WTTC

Julia Simpson, Presidenta y CEO del WTTC, dijo «Los viajeros se preocupan por la sostenibilidad, pero al momento de comprar, el precio y la calidad son lo que manda. Los clientes esperan que las empresas ofrezcan opciones sostenibles asequibles.

Por suerte, muchos miembros del WTTC ya están marcando la diferencia, ya sea regenerando arrecifes de coral o reduciendo el desperdicio alimentario. Los clientes conectan con marcas que tienen valores sólidos.

Lo anterior se desprende del informe, lanzado durante FITUR 2025 en Madrid, Bridging the Say-Do Gap: How to Create an Effective Sustainability Strategy by Knowing Your Customers que analiza la brecha crítica entre el deseo de los viajeros por opciones sostenibles y su comportamiento real.

«Es un orgullo colaborar con YouGov para un trabajo tan crucial. Al cerrar la brecha de lo que se dice, no solo protegemos el planeta, sino que también garantizamos experiencias más gratificantes para los clientes y un futuro más brillante y resistente para nuestro planeta».



Recomendaciones para las empresas



El informe del WTTC destaca siete recomendaciones clave para ayudar al sector a cerrar esta brecha, instando a las empresas a liderar con el ejemplo y colaborar con otras compañías y gobiernos en iniciativas sostenibles.



Entre las medidas clave se encuentran destacar los beneficios económicos y personales de los viajes sostenibles, facilitar opciones ecológicas sencillas y convenientes, e implementar programas de recompensas escalonadas que incentiven la acción en todos los niveles.



El marketing personalizado, alineado con los valores y necesidades específicas de cada consumidor, ha demostrado incrementar significativamente el compromiso. Además, eliminar opciones no sostenibles y hacer que la sostenibilidad sea la opción predeterminada puede simplificar la toma de decisiones y mejorar la experiencia general.



Muchas empresas de viajes y turismo están adoptando prácticas sostenibles e informando activamente a los consumidores.



Intrepid Trave l: Incluye en sus itinerarios etiquetas claras con el impacto de carbono de cada viaje, y compensa automáticamente esas emisiones.

l: Incluye en sus itinerarios etiquetas claras con el impacto de carbono de cada viaje, y compensa automáticamente esas emisiones. Iberostar: Utiliza tecnología de inteligencia artificial para reducir el desperdicio alimentario en sus hoteles y prioriza el uso de especies pesqueras infrautilizadas.

Utiliza tecnología de inteligencia artificial para reducir el desperdicio alimentario en sus hoteles y prioriza el uso de especies pesqueras infrautilizadas. Hilton: Ha equipado más de 1,800 hoteles con puntos de carga para vehículos eléctricos, y casi un tercio de sus propiedades en la región EMEA funcionan exclusivamente con energía renovable.



Dado que la acción climática ya no es opcional, este informe proporciona a las empresas las herramientas e ideas necesarias para prosperar en un mundo en rápida transformación. El WTTC anima a todos los líderes del sector a usar este informe como inspiración para innovar y trazar un camino sostenible hacia el futuro.



Para acceder al informe completo, visite el WTTC Research Hub.