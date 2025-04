Nayarit alcanza récord histórico en turismo

· Declaran a Sayulita apta para uso recreativo, luego de muestreo que confirma la buena calidad del agua.

· Las 21 playas del estado, en condiciones óptimas para recibir a vacacionistas

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó que la entidad se preparó con operativos, ordenamiento de estacionamientos y una vigilancia permanente en las playas, para recibir a los visitantes que ya iniciaron su arribo a los distintos puntos vacacionales con los que cuenta.

Agregó que se ha mantenido el monitoreo del agua en las playas, para verificar que su calidad sea óptima. En este sentido, destacó que, con autorización del gobierno federal, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Nayarit (COESPRISNAY), constató que playa Sayulita es apta para recibir a los vacacionistas, por lo que las 21 playas de Nayarit reúnen las condiciones necesarias, para el arribo de bañistas, esta Semana Santa.

“Están monitoreando la calidad del agua. Y me preocupaba en semanas pasadas, donde por un drenaje de Sayulita salió fuera de la norma. Y me vi precisado estar monitoreando, el gobierno federal me dio esa posibilidad junto a la COFEPRIS y en el monitoreo salió negativo, después de las medidas que tomamos, y ya es utilizable.”, afirmó.

Asimismo, el mandatario nayarita destacó que, en coordinación con autoridades federales, se vigila la seguridad en las carreteras y en los sitios de convivencia, las 24 horas del día. Agregó que dispuso un operativo especial en la zona urbana de Tepic, en coordinación con la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano, para que, ante la salida de vacacionistas, no se multipliquen los robos en casa habitación. Destacó que se mantendrá un constante monitoreo en los municipios de Tepic, Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Compostela.

De acuerdo con información de la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, el total de turistas que se desplazarán por el país alcanzará los 14 millones 756 mil, es decir, 2.1 por ciento más que lo registrado en 2024, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Entre los sitios turísticos nacionales, destaca Nuevo Nayarit, como un destino clave, con mayor ocupación hotelera, superando a Riviera Maya, Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta.