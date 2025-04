Día de la Tierra: Marriott International refuerza su compromiso ambiental en Latinoamérica y el Caribe

En el marco del Día de la Tierra, hoteles del portafolio de Marriott International en Caribe y Latinoamérica (CALA) se unen para resaltar la importancia de la sostenibilidad y la protección de nuestro planeta. A través de iniciativas responsables, estas propiedades refuerzan su compromiso con el medio ambiente, implementando prácticas que promueven el cuidado de los recursos naturales. Con el objetivo de inspirar a sus huéspedes, los hoteles celebran al planeta avanzando hacia un futuro más consciente y sostenible.

En Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida en Colombia, el equipo ha tomado acción para preservar el ecosistema local al plantar mangles grises en los espacios abiertos de la propiedad. Esta medida no solo evita la disminución de la población de estos árboles, sino que también contribuye a la restauración del suelo y a la generación de oxígeno, apoyando el equilibrio natural de la región. Por su parte, The Westin Reserva Conchal, an All-Inclusive Golf Resort & Spa, y W Costa Rica – Reserva Conchal, en la provincia de Guanacaste, Costa Rica, cuentan con un vivero forestal donde germinan diversas especies de árboles. Estos son utilizados en proyectos de reforestación o donados a instituciones locales cercanas.

Mientras tanto, los huéspedes de El Mangroove, Autograph Collection, en el Golfo de Papagayo, Costa Rica, tienen la oportunidad de contribuir personalmente a la conservación de la biodiversidad. A través del programa Leave Your Leaves, los voluntarios participan en un ritual que consiste en colocar tierra en una maceta y plantar un pequeño árbol, como un cenízaro o roble. Estas macetas se organizan en un mural dinámico y, semanas después, son trasladadas a la Estación Experimental Horizontes, asegurando que los árboles continúen floreciendo durante muchos años.

En The Ritz-Carlton, Santiago se ha creado un ciclo culinario sostenible que celebra la riqueza de la tierra chilena. Bajo la dirección del Chef Ejecutivo Ramón Menéndez, el hotel selecciona proveedores locales y orgánicos para ofrecer ingredientes frescos y de calidad, respetuosos con el medio ambiente. Los chefs transforman estos productos en platos que destacan los sabores auténticos de Chile.

En Panamá, un país rico en tradición culinaria, The Santa Maria, a Luxury Collection Hotel & Golf Resort está liderando el cambio en la reducción del desperdicio de alimentos. Más allá de su oferta de lujo y alta cocina, el hotel emplea la tecnología de inteligencia artificial de Winnow para identificar áreas de oportunidad y reducir el desperdicio de alimentos de manera más eficiente que las prácticas tradicionales de la industria hotelera. Esta innovación refuerza su compromiso con la sostenibilidad y con la creación de un futuro más responsable.

Salterra, a Luxury Collection Resort & Spa, Turks & Caicos, un santuario de lujo recientemente inaugurado en South Caicos, cuenta con varias iniciativas para proteger al planeta, como el uso de fuentes sostenibles, un sistema de compostaje industrial y el Programa de Adopción de Arrecifes de Coral. Este 22 de abril, los huéspedes podrán formar parte de una actividad de limpieza de playa, demostrando así el compromiso individual y colectivo de mantener prístinas las costas de la región.

En Seven Mile Beach, Islas Caimán, el icónico resort The Ritz-Carlton Grand Cayman mantiene una alianza con Ambassadors of The Environment, un programa establecido por Jean-Michel Cousteau que busca inspirar amor por la naturaleza y el deseo por protegerla. Como parte de sus actividades, el sábado 26 de abril se llevará a cabo un evento especial que incluirá el lanzamiento de un Mangrove Design. También habrá música en vivo, unbar pop-up y sorteos especiales que contribuirán a los esfuerzos de compensación para la diversidad de la isla.

Con el lanzamiento del programa Connect Responsibly by Marriott Bonvoy Events, Marriott promueve eventos más sostenibles al ofrecer reportes detallados sobre el impacto ambiental de las reuniones y la opción de compensar las emisiones de carbono.

En este Día de la Tierra, los hoteles Marriott en el Caribe y Latinoamérica reafirman su compromiso por un futuro más verde invitando a sus huéspedes a ser parte del cambio hacia un planeta más sostenible.