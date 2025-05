La inclusión financiera apoya a la movilidad social

En el panel “Inclusión financiera y su efecto en la movilidad social”, de la 88 Convención Bancaria, se estableció que siempre que se habla de inclusión financiera, se tocan los temas de la penetración del sistema bancario y sí con la tecnología ya todos vamos a traer en el teléfono nuestras cuentas, además de cómo es usada por la población, lo que no basta porque se requiere determinar su efecto en la movilidad social.

Julio Serrano socio fundador de SMDP, Despacho de Capital de Riesgo con inversiones en empresas emprendedoras en México, señaló que movilidad social, es la capacidad de alguien que nace en una situación de pobreza, para salir de esa situación, a fin de llegar a un mejor escalón de más bienestar., es decir, la capacidad de las personas de superar la situación socioeconómica de sus padres.

Durante su participación estableció que se debe promover la movilidad social, por tres razones: una razón de justicia porque hay que recompensar el mérito, ya que si alguien se esfuerza, tiene talento y no hay ningún premio, pues hay una injusticia; por una razón de crecimiento económico, porque si se promueve el mérito, se siembra la eficiencia y con ello se ayuda al crecimiento económico y por un tema de integración social, debido a que si no hay movilidad social, si las personas perciben que no puede progresar, hay una frustración que puede desencadenar un problema social.

Estableció que de acuerdo a su cuarta encuesta sobre cómo afecta la movilidad social en México. los mexicanos que nacen en una situación de pobreza, el 40 por ciento más pobre del país, de cada 10, siete se mantienen en una situación de pobreza, por lo que la conclusión es que la pobreza se perpetúa o se hereda, una situación sumamente preocupante.

Asimismo, si se considera el 20 por ciento más pobre, la probabilidad de escapar su situación de pobreza es bajísima, porque el 81 por ciento de los mexicanos que nacen en el quintil más pobre, no escapan a la pobreza, algo trágico ya que ocho de cada 10 que nace en situación de pobreza, no la escapan.

Agregó que la falta de inclusión financiera también se hereda, al igual que la pobreza, señalando que si se analiza la población en México que no tiene inclusión financiera, se determina que, en el 95 por ciento de esa población, sus padres tampoco tuvieron inclusión financiera. Adicionó que a los hombres tiene mucho más impacto nacer en un hogar con padres con inclusión financiera que con las mujeres.

De esta forma, si se desea atacar el tema de inclusión y movilidad social, es saber de dónde vienen esa población y su sexo.

Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en su participación señaló que en la Encuesta Nacional de Salud Financiera, se determinó que solamente una tercera parte de las mexicanas y mexicanos, tienen por lo menos guardados de una quincena hasta tres meses de su salario para resolver un tema de emergencia, cuando lo ideal es tener tres meses de egreso neto guardado, lo que va adelante de una póliza de seguro.

A lo anterior, se añade el que la mitad de la población acude a la informalidad, y dentro de esa informalidad a lo que se recurre fundamentalmente es a los familiares, en primer término, y, en segundo término, a los amigos.

El funcionario opinó que el tema de la inclusión financiera está conectado directamente con el género y también está conectado directamente con la posibilidad de nacer en un hogar donde se hable del manejo del dinero, no de finanzas, no de temas financieros, simple y sencillamente de la buena gestión del dinero, cómo se obtiene, cómo se debe gastar, qué cosa es un banco, qué cosa es una cuenta bancaria, y ya más después, otro tipo de cosas.

Ante lo anterior, se tiene que hablar necesariamente con las niñas en especial y con los niños en general, porque pega el tema de género y el de la buena gestión del dinero.

Hugo Nájera, responsable del diseño, desarrollo y ejecución de la propuesta de valor de BBVA para los clientes de la banca minorista en México, indicó que lo primero que se tiene que recordar es que el Core de la banca es la intermediación, es decir tomar el dinero de los ahorradores y prestarlo a las personas que lo necesita para crecer o para generar esa movilidad social.

En base a lo que señaló, estableció que es de mucho interés para la banca, la inclusión financiera, porque permite que el negocio sea más grande; sin embargo, en ciertos segmentos, la banca no está dando la respuesta correcta a la pregunta esencial es: ¿por qué se necesita un banco?

Para ello recordó que un dueño de un estanquillo, el de la tiendita de la esquina, que ya cada vez hay menos, pero todavía hay muchas y hay ferreterías y hay peluquerías y hay muchas tiendas pequeñas en cada esquina en los barrios mexicanos, cuando llega alguien y le paga, y le paga en efectivo, agarra el dinero, lo mete en un cajón abajo del mostrador

Ese dinero que está abajo, en el cajón, es con el que le paga cuando viene de los refrescos, le paga; viene de las papas, le paga; viene la pareja y le dice: “Oye, voy al mercado”, le da el dinero de ahí, y entonces el capital de trabajo de los comercios, la mayor parte de los comercios en México está en efectivo, debajo del mostrador, ese es el capital de trabajo.

En ese caso, la banca no ha sabido cómo darle respuesta a, “Oye, es que deberías de llevar ese dinero al banco y empezar a transaccionar electrónicamente”, porque entonces te empiezo a ver y si te empiezo a ver te puedo ayudar a crecer.

El tema es que como supera agarrar la caja, ir al banco, depositar el dinero y luego tratar de hacer todas las transacciones en el móvil, ya olvídate si con cheques, con el móvil.

Por ello la tecnología está permitiendo empezar a dar los primeros pasos, pero las terminales son costosas, por lo que se tiene que financiar un ejercicio que no necesariamente la transaccionalidad va a pagar, entonces se ha fracasado muchas veces en ese ejercicio.

Por ello, la tecnología ya ubicó a la banca en ese momento, donde sí es capaz de llegar al último estanquillo y dar la respuesta correcta a la pregunta es por qué tengo que abrir una cuenta bancaria.

Ante ello, la banca va a tener un rol fundamental en ese coaching, porque la gente va a preferir estar en el banco que le ayude, y eso es lo que te da los recursos para hacer el balance que necesitas para hacer la intermediación, porque el tener herramientas y hacer que los productos financieros no sean la cosa tradicional, es decir: “Oye, te doy un mejor precio”, no, es qué el producto financiero te acompaña más en tu vida cotidiana.