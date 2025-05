Mifel banco como terreno fértil para la industria inmobiliaria

Un banco del tamaño de Mifel con más de 15 mil millones de pesos de capital, que toma decisiones rápidas, es terreno fértil para detonar una hipoteca 100 por ciento digital e impulsar a toda la industria inmobiliaria.

“Es un segmento que tienen un efecto multiplicador en la cantidad de financiamiento y pues los bancos que estamos metidos en esto, tenemos que empujar inteligentemente.

“Los segmentos que están moviéndose de forma mucho más acelerada son aquellas viviendas, -que ya hay pocas- en el orden entre tres y seis millones de pesos. Lo residencial se ha se ha se ha disminuido”, precisó Daniel Becker Feldman, presidente y director general de Banca Mifel.

Además aseveró que el gobierno y banca son un binomio que pueden impulsar un programa para darle casa a la mayoría de los mexicanos. “Esto es una política pública en conjunto con la banca para poder llegar a más a más mexicanos”, dijo..

Explicó que ha habido poco dinamismo y que la reducción de las tasas va a darle una dinámica distinta.

“Seguimos muy activos en todo lo que es vivienda que salen ya a la venta entre tres y seis millones de pesos. Mientras que no cambie la dinámica del mercado, pues es ahí donde nos queremos concentrar. Donde hay ahorita mayor demanda, se han bajado las tasas, la tasa de diez años, está ahorita el swap en 8/20”.

México, país desarrollado que requiere hipoteca 100% digital

El banquero afirmó que en términos de competencia en la parte hipotecaria México está como casi cualquier país desarrollado.

Todavía se pueden conseguir tasas a un dígito, a pesar de todo lo que está pasando, dijo.

“Un ejemplo de lo que se ha hecho bien en México es todo lo que se ha hecho con el sector hipotecario, habría que ver, cómo funciona el tema del infonavit, con su constructora. El Fovissste también nos interesa profundizar con ellos; el Fovissste para Todos.

“Hay buenas expectativas hacia adelante, en la medida en queno tengamos una desaceleración muy grande en la economía”.

Hipoteca digital

El banquero calculó que a finales del año ya pueden lanzar la hipoteca digital.

“La hipoteca digital tienes un tema que también habría que resolverlo, al final acaba siempre en el notario. ¿Y si eliminamos a los notarios de la fórmula y hacemos una cosa distinta como en otros países?.

“Acabo de estar la semana pasada en un país asiático, no existen los notarios. Hay un registro público de la propiedad perfectamente digitalizado con blockchain donde ahí haces las transacciones”.

Consideró que hay una buena oportunidad de revisar cuál es el valor agregado que aportan los notarios .

“Hay una oportunidad de revisar la política pública y banca si podemos y no solo eso si podemos disminuir la importancia del notariado y además que ese dinero que gasta el cliente en el notario se lo acreditemos al cliente como parte de una disminución de su costo de hipoteca. Invito a todos mis colegas a pensar afuera de la caja”.

Propondrá al nuevo Presidente de la ABM crear una mesa de trabajo que traiga las mejores prácticas del mundo para tratar de que la gran mayoría de los mexicanos tengan su casa.

Platicó que la plataforma digital de Mifel paga 10%, no cobra comisiones y permite invertir hasta 500 mil pesos.

“Te sorprenderías la cantidad de meseros que tenemos ahí. Tienen dinero y podrían dar el enganche de su casa”.

Informales, una oportunidad

“Siempre y cuando las reglas del juego estén para ellos. O sea, siempre y cuando regulatoriamente creemos medidas, junto con el regulador, de que podemos acreditar a informales o semi informales. Por ejemplo, nosotros atendemos en terminales punto de venta a mil cuatrocientos cincuenta y tres restaurantes y hemos hecho a través de análisis de datos que podríamos acreditar estos 1, 453 mil restaurantes tienen alrededor de cuatrocientos cincuenta mil meseros, propineros.

“Hemos hecho un análisis que podríamos acreditar alrededor de entre 70 mil propineros con sus propinas pero están en un régimen que no nos permite. Entonces creo que otra oportunidad en esta administración es encontrar regulaciones que no pongan en riesgo el ahorro de los mexicanos pero que sí permita a estas personas que han comprobado que tienen flujo pero que no están perfectamente este incorporadas a la economía formal, yo creo que ahí hay una oportunidad pero siempre cuando existe la la regulación con la regulación adecuada”, precisó.

Debilidades, fortalezas del banco y perspectivas a cinco años

“En términos absolutos somos de los bancos que más hemos crecido, inclusive en la parte hipotecaria pues somos un jugador relevante con Enrique Margain seguro vamos a dar un crecimiento exponencial. Creo que es una de los más conocedores.

“Estamos profundizando nuestras áreas de análisis de riesgo para no debilitar la fortaleza de nuestra cartera actualmente que tiene un índice de morosidad de 2.4% en el agregado.

Nosotros hemos hecho cuatro cosas muy importantes . Primero tenemos ya más de 100 sucursales que nos da una presencia física muy interesante con una fortaleza de cartera donde más del 85 por ciento de nuestro portafolio de crédito está garantizado ya sea con activos fijos o con banca desarrollo una cartera cercana a los 100 mil millones de pesos”.

Anticipó que lanzarán al mercado productos “súper interesantes” que los van a poner por encima de la mayoría de los competidores.

Como ejemplo de sus fortalezas mencionó el ecosistema digital donde hoy ya tienen a más de 300 mil clientes que aperturaron una cuenta digital con Mifel.

“Estamos aperturando alrededor de entre mil y dependiendo el día entre 1,000 y 1,500 cuentas de forma diaria con una plataforma que te paga el 10 por ciento no te cobra comisiones y además con una gran ventaja hicimos un convenio con otros bancos. Entonces tenemos 12 mil cajeros que cubre el 14 por ciento de la población”.

No obstante, reconoció que si la economía desciende también lo hará el portafolio de crédito por lo que tienen que ser muy prudentes y entender cuáles son los circuitos que tendrán menor dinamismo y ser muy cuidadosos para no tener incrementos en el índice de morosidad en la parte del ecosistema digital.

“La verdad es que aunque la economía se haga más pequeña. nosotros estamos haciendo una propuesta de valor para aquellos clientes que llevan en bancos grandes donde no los han no les han hecho caso desde hace años donde no les donde hay letra chiquita donde les pagan rendimientos muy inferiores a la inflación entonces aunque el mercado se haga más pequeño nosotros seguiremos creciendo exponencialmente porque la mayoría de estos clientes que hemos capturado vienen de esos bancos donde hoy están insatisfechos.

“Entonces yo creo que la posición de Mifel en los próximos cinco años es que a pesar de la crisis tendremos grandes oportunidades porque hemos generado grandes capacidades tanto en el banco tradicional como los sistemas de pagos como en el ecosistema digital”, afirmó.