Aumenta 13 por ciento utilidad neta por ser empresa global resiliente

GRUMA reportó sus resultados de operación al cierre del primer trimestre del año (1T25), logrando crecimientos de 5 por ciento en su Utilidad de Operación, de 4 por ciento en su EBITDA y de 13 por ciento en su Utilidad Neta Mayoritaria con respecto al mismo periodo de 2024.

En un comunicado se indica que fue gracias a su diversificación geográfica que la hace una empresa global resiliente y adaptable ante entornos de volatilidad por los efectos inflacionarios que se presentan a nivel global, principalmente en Estados Unidos.

Agrega que los buenos resultados, son reflejo de la creciente mezcla de productos hacia un portafolio de mayor valor agregado, una creciente demanda de tortillas a nivel global por parte de los consumidores, en especial de su línea saludable Better for You, así como a la gran variedad de panes planos que ofrece en las regiones donde tiene presencia, como pan pitta, naan, lavash, roti, piadina, pan libanés y griego, además de base para pizza y wraps en sus diversas presentaciones.

Resultados por región

La operación en México se mantiene estable con una buena demanda por parte de sus clientes; en el 1T25 retrasos operativos de algunos clientes obligaron a Grupo Industrial Maseca a iniciar el año con un ritmo más lento de lo previsto. El Volumen de Ventas alcanzado en el 1T25 fue de 512 miles de toneladas, las Ventas Netas se ubicaron en US$394 mdd, la Utilidad de Operación en US$28.4 mdd y el EBITDA en US$39.7 mmd.

En su mercado más importante, Estados Unidos, la empresa continúa beneficiándose de la fuerte demanda por sus productos, en especial los de su línea saludable de Mission, Better For You, lo cual impulsó un crecimiento en su EBITDA a US$193.4 millones de dólares (mdd); la Utilidad de Operación aumentó 4 por ciento con respecto al 1T24 para alcanzar los US$150.7 mdd, y el margen de operación aumentó 100 puntos base, de 16.1 por ciento a 17.1 por ciento.

En Europa, la multinacional mexicana destacó que, gracias a la creciente aceptación de sus productos, principalmente tortillas, por parte de los consumidores del viejo continente y a su exitosa estrategia de expansión en la distribución de sus productos en todo el continente, Gruma Europa registró en el 1T25 un crecimiento en ventas del 7 por ciento y en EBITDA de 20 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024.

En Asia y Oceanía, su operación que fue impulsada principalmente por Australia y Malasia, alcanzó crecimientos de 2 por ciento en Volumen de Ventas y Ventas Netas.

La innovación de productos en Centroamérica sigue reportando buenos dividendos para esa operación que en el primer trimestre del año obtuvo crecimientos de 2 por ciento en Volumen de Ventas, 1 por ciento en Ventas Netas y en EBITDA de 5 por ciento con respecto a lo reportado en el 1T24.

Agrega que las expectativas de la compañía para el resto del año siguen siendo optimistas, aprovechando las tendencias globales en el consumo de tortillas y panes planos por parte de sus clientes y consumidores, especialmente en Estados Unidos con su línea saludable, Better for You, y en Europa, donde el gusto de los consumidores por las tortillas va en aumento.

Durante los primeros tres meses del año, la empresa mexicana, líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz, tortillas y wraps, realizó inversiones de capital por US$50 mdd, que fueron destinados para:

Reemplazo de equipos operativos en Estados Unidos. Mejoras generales y mantenimiento en toda la empresa, particularmente en Grupo Industrial Maseca (México). Capacidad adicional en Guatemala.