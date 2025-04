Ennismore crece en las Américas y refuerza su liderazgo en lujo all-inclusive

Ennismore , compañía de hospitalidad, estilo de vida y entretenimiento anunció hoy la incorporación de seis resorts todo incluido en las Américas con más de 1,600 habitaciones y dos propiedades en el pipeline con 900 habitaciones. Esta expansión estratégica fortalece el segmento all-inclusive de lujo.

Rixos debuta en México

Tres propiedades en Puerto Vallarta, Cozumel y Cancún serán renovadas y cambiarán de marca para convertirse en Rixos Hotels, marcando la llegada a México en el segmento todo incluido de lujo.

Durante más de dos décadas, Rixos, fundada por Fettah Tamince, ha desafiado la percepción histórica del concepto all-inclusive al crear una experiencia de lujo con destinos culinarios excepcionales y entretenimiento altamente curado, incluyendo todos los aspectos de la estancia del huésped, desde alimentos y bebidas hasta actividades y bienestar, incluido en el precio de la reserva, un diferenciador clave frente a otros en el mercado. Desde 2017, Rixos, que ahora forma parte de Ennismore, ha experimentado un crecimiento exponencial, triplicando con creces su red y pipeline en Turquía, Medio Oriente, Egipto y Asia.

Las propiedades restantes en Cancún, Acapulco e Ixtapa permanecerán bajo la marca existente. Los seis resorts representan una excelente oportunidad para expandir la presencia del grupo en el mercado all-inclusive, abriendo nuevas oportunidades en el segmento midscale en destinos clave.

ALL Inclusive Collection de Ennismore lista para crecer

En 2023, aprovechando el éxito de Rixos, Ennismore lanzó ALL Inclusive Collection, una selección curada de los mejores resorts, incluyendo Rixos, SLS, SO/ y Hyde. La colección garantiza que cada resort ofrecerá una experiencia excepcional en todo momento, expresada a través de la visión e identidad única de cada marca. Todos los resorts serán una bienvenida adición a Colección ALL Inclusive.

Ennismore ha fortalecido rápidamente su posición global en el mercado all-inclusive, con una impresionante red y proyectos en el pipeline que superan los 60 resorts, incluyendo Rixos Tersane Istanbul, Rixos Qetaifan Island North en Doha, Rixos The Palm Hotel & Suites, Hyde Bodrum, SO/ Sotogrande y SLS Playa Mujeres Cancún, que abrió a principios de este año.

Acelerando en las Américas

La incorporación de estos seis nuevos resorts en México refuerza el enfoque estratégico de Ennismore en acelerar su crecimiento en las Américas, un mercado clave para el grupo, al incrementar su red a más de 70 hoteles operando y en desarrollo. Para consolidar aún más el compromiso del grupo con la región, se ha abierto una oficina en Cancún para dar soporte a sus propiedades en México, que incluyen Our Habitas Tulum, SLS Cancún y Mondrian Ciudad de México.

Phil Zrihen, Director de Américas para Ennismore, comentó: «La región de las Américas es fundamental para la estrategia de crecimiento global de Ennismore, con más de 70 hoteles en la región – incluyendo el recientemente inaugurado SLS Playa Mujeres en Cancún y próximamente el Delano Miami Beach.

Estos seis nuevos resorts representan un aumento significativo de nuestra presencia, particularmente en México, donde el mercado all-inclusive está creciendo rápidamente.

La llegada de Rixos, pionero en el segmento all-inclusive, representa una clara oportunidad para romper con el modelo tradicional al combinar nuestras marcas de estilo de vida lideradas por nuestros fundadores, con un diseño creativo, experiencias culinarias basadas en el destino y una programación destacada.

Con estos seis resorts, ingresamos al segmento de hoteles all-inclusive midscale que está experimentando un rápido crecimiento, lo que nos permitirá llegar a un grupo demográfico más amplio y expandirnos a destinos turísticos clave con un enfoque diferenciado basado en el estilo de vida.”

Se espera que el acuerdo más amplio de Accor, que incluye estos resorts, se cierre en el segundo semestre del año, luego de las autorizaciones regulatorias habituales, incluida la aprobación antimonopolio para este tipo de adquisición.