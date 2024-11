Suben 50% solicitudes de MIA en Quintana Roo

Se podría afirmar que en Quintana Roo prácticamente se ha acabado con los desarrollos inmobiliarios irregulares, esto, luego de que el Congreso local realizó modificaciones relevantes a la Ley de Equilibrio Ecológico este año y que fueron promulgadas por el gobierno estatal apenas a inicios de octubre.

En entrevista para Multimedia En Concreto, Carlos Manrique, director de Impacto Ambiental del gobierno de Quintana Roo, comentó que, gracias a estos cambios en el Poder Legislativo, se registró un impacto muy positivo, ya que, a partir de la publicación en el Diario Oficial del estado de la nueva Ley, se registró un crecimiento de 50% en las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental en el sector inmobiliario.

“De manera mensual se tenían entre 10 y 15 solicitudes para proyectos inmobiliarios, sin embargo, a raíz de la publicación de los cambios legales, estas peticiones aumentaron y en octubre, que es lo que se tiene de información inmediata, subieron a 22 el número de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental, lo cual es muy positivo y está ayudando a terminar con los desarrollos irregulares”, explicó.

El funcionario estatal consideró que con estos resultados, otros estados podrían considerar fortalecer su legislación ambiental y adecuarla a algo muy similar a lo que se aprobó en Quintana Roo, debido a que, este tipo de prácticas contribuyen a dar mayor protección a áreas que se consideran estratégicas para los ecosistemas en las diferentes regiones.

Explicó que los desarrollos que fueron construidos y comercializados antes de estos cambios legales no se les puede requerir que cumplan con lo que recientemente se aprobó, sin embargo, confió en que las autoridades puedan revisar si están en condiciones legales, ya que en su momento debieron cumplir con los requisitos que demandaba la Ley. “Aunque no es retroactiva, si en una revisión de la autoridad no cuentan con los requisitos que marcaba la Ley, sí tendrán problemas esos desarrollos, ya que estarían operando de manera ilegal”, dijo.

“Debemos reconocer que existe un mercado inmobiliario un poco más informal que se mueve muy rápido y que desafortunadamente no cumple con los requisitos legales. Sin embargo, con las modificaciones que se llevaron a cabo por el Congreso local, esto se vendrá terminando” afirmó.

Agregó que el gobierno estatal todavía está en proceso de presentar reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico, para perfeccionarla y se están trabajando los proyectos para someterlos oportunamente y socializar los cambios que se pretenden realizar, con los que se evitarán acciones ilegales o que dañen a los ecosistemas protegidos.

La reforma legal fue aprobada por el Congreso de Quintana Roo a finales de agosto de este año y contempla reformas y adiciones en los artículos 24, 37 y 45 bis, todos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo. De acuerdo con los legisladores, con estos cambios se buscan salvaguardar el acceso del derecho a un medio ambiente sano de las personas.