Plan México no atiende problemas estructurales

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el Plan México, estrategia nacional de industrialización y prosperidad compartida, con el cual delinea la política industrial que seguirá durante su administración, lo cual es una señal positiva pero no modifica la perspectiva económica de los analistas de Banamex, señalan Sergio Kurczyn, Magdaleno Mendoza y Rodolfo Ostolaza, especialistas en la intermediaria financiera.

En una nota oportuna detallan que el Plan presentado se enmarca en la tradición de inicios de gobierno de explicitar ya en funciones los lineamientos de política planteados desde la campaña electoral, pero no se ve concordancia con la consolidación fiscal y no atiende problemas estructurales, por lo que no afecta la perspectiva de los analistas.

Desde su punto de vista la implementación del plan implicaría un mayor déficit público, tanto por la renuncia a ingresos (por los incentivos fiscales), como por mayores gastos (por ejemplo, para la construcción de infraestructura), lo cual impondría mayores retos para la consolidación fiscal propuesta por el gobierno en el Paquete Económico 2025.

Además, el plan está sesgado hacia la búsqueda de fortalecer la industria mexicana vía barreras a las importaciones (y en ese sentido coincide con los planteamientos proteccionistas de Trump), más que a solucionar los problemas que han llevado a un bajo crecimiento económico en las últimas décadas.

Señalan que, si bien hay acciones relacionadas para mejorar la infraestructura y el capital humano, pero no se observa un cambio radical respecto a planteamientos anteriores, que pudieran llevar a una expansión relevante de la inversión y productividad.

Opinan que por lo pronto no tendrá efectos significativos para las estimaciones macro, dado que el plan presentado se basa en lineamientos generales ya establecidos desde la plataforma de campaña, por lo que está en cierta medida incorporado a su escenario macroeconómico

En su opinión se requerirán pasos adicionales, como la implementación de las acciones de corto plazo del plan, para que vaya mejorando de manera importante el clima para la inversión, después del deterioro significativo del mismo a raíz de la materialización de riesgos políticos locales y externos (como la aprobación de las reformas legislativas y una presidencia de Trump) que llevó a revisar a la baja sus estimaciones de crecimiento económico en la segunda mitad de 2024.

De esta forma, mantienen sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 y 2026 en 0.2 y 1.7 por ciento respectivamente.

¿Qué busca?

• Elevar el contenido nacional y regional en sectores estratégicos,

• Crear empleos bien remunerados en manufactura especializada e innovación,

• Incrementar el valor agregado en proveeduría local y cadenas globales,

• Desarrollo de vocaciones regionales,

• Definir prioridades nacionales de inversiones locales y extranjeras,

• Impulso a la integración regional del continente.

Para ello, se proponen los siguientes objetivos a 2030

• Ubicar a México en el top 10 de las economías (en2024 fuimos la economía 13, según el FMI).

• 100 mil millones de dólares (mdd) en inversión extranjera directa anual (36.3 mdd en 2023).

• 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada (las manufacturas ocupan actualmente 7.6 millones de personas, según la ENOE).

• 50 por ciento de la proveeduría y el consumo nacional serán hechos en México en los sectores textil, calzado, mobiliario y juguetes.

• Más de 15 por ciento de contenido nacional en cadenas globales de valor en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, farmacéutico y químico.

• 50 por ciento de las compras públicas serán de producción nacional.

• Vacunas hechas en México.

• Reducir el tiempo para concretar una inversión de 2 6 a 1 año

• 150 mil profesionistas y técnicos anuales con formación continua

• Sostenibilidad ambiental empresarial

• 30 por ciento de PYMES con acceso a financiamiento (57.4 por ciento de empresas de hasta 100 empleados recibió financiamiento de proveedores en el 3T24, pero solo 27.1 por ciento recibió crédito bancario, según Banxico)

¿Cómo se va a lograr?

Para alcanzar dichas metas, se dieron a conocer las siguientes acciones, que se realizarán durante enero de 2025

• Decreto Nearshoring para depreciación acelerada de activos fijos, hasta 2030 el cual viene de la administración pasada

• Decreto que incluya al menos 1 polo de desarrollo por corredor industrial

• Fondo de Banca de Desarrollo para MIPYMES

• Homologación de aranceles con Norteamérica

• Programa IMMEX 4 0

• Reglas para consumo energético propio de 0.7 a 20 MW, y esquemas de participación privada en generación

• Inversión mixta para proyectos de infraestructura 100 mil millones de pesos (mdp) de inversión privada, sólo en 2025

• Red de colaboración para formación técnica, curricular y continua en educación media y media superior

• Proyectos estratégicos Olinia Centro de Datos, Drones, satélite mexicano, etc.

• Ley nacional de Simplificación y Digitalización

• Mesa semanal de avance de inversiones privadas prioritarias y 95 parques industriales

• Acuerdo para aumentar el acceso al financiamiento de las PYMES en 5 por ciento anual

En cuanto a la infraestructura pública, se anunciaron las siguientes inversiones

• 23 4 mil mdd en generación, transmisión y distribución de energía, de los cuales 13 6 mdd se utilizarán para construir nuevas centrales eléctricas

• 20 mil mdp en proyectos de agua en 2025 más 16.4 mdp de inversión privada gracias al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad

• Más de 3 mil km de vías para el transporte de pasajeros y de carga