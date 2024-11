Migración, comercio y seguridad los retos ante Trump: Especialistas

La sociedad estadounidense decidió que su presidente fuera un exconvicto y machista lo que revela un cambio de valores en la sociedad americana, ahora México enfrenta retos en materia de migración, comercio y seguridad, coincidieron Jorge Schiavon y Pía Taracena, especialistas en asuntos internacional de la Universidad Iberoamericana.

En conferencia de prensa hablaron sobre los puntos nodales que le permitió a Donald Trump llegar por segunda vez a la presidencia de los Estados Unidos, por ejemplo, le ayudo la narrativa del fraude que según le hicieron y luego el atentado que se legitima como recurso narrativo, “hay que recordar la sociedad rural estadounidense es muy religiosa y esa narrativa le ayudo.

En materia de migración, Pía Taracena señaló que Trump hizo promesas de campaña como una deportación masiva, que aunque costaría cerca de 31 mil millones de dólares está decido a pagarlo.

También se propuso terminar el muro, reimponer el titulo 42 y terminar con el estatus temporal que actualmente beneficia a cerca de 86 mil personas migrantes a trabajar y tener una estancia legal en Estados Unidos mientras esperan sus trámites.

Jorge Schiavon abundó que Trump amenazó con deportar personas que llevan cinco o diez años y ya tienen una familia binacional.

En materia comercial, el docente explicó que se espera una renegociación completa del Tratado de Libre Comercio que mantienen ambos países junto con Canadá, en el cual probablemente se impondrán restricciones a la inversión extranjera directa que China realiza en ambos países para no ver afectada su participación.

El académico agregó que el problema para la atracción de nearshoring no es Trump, es México, porque no se han generado las políticas públicas que busca le inversionistas Por ejemplo, certidumbre jurídica que aminoró con la reforma al Poder Judicial, hay bajos niveles de seguridad y tercero no hay garantía insumos suficientes como energía eléctrica.

En cuestión de seguridad, remarcó que a pesar de las amenazas del presidente electo como las de una incursión militar en México, esto no resulta tan factible como realizar operaciones especiales, que igualmente sería violatorio de la soberanía.

“Es prácticamente imposible una intervención directa de los Estados Unidos en México, por el enorme costo que tendría. Es mucho más sencillo realizar una creciente presión, es la estrategia histórica de Donald Trump para obligar a negociar en los términos que él prefiere”, dijo.

Finalmente, Taracena Gout explicó que será importante el gabinete que construya Trump, pues dependerá de sus interlocutores realizar una contención de los avances más agresivos que pueda tener el republicano.