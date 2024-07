Mejoran moderadamente perspectivas demócratas ante Trump

La renuncia de Joe Biden a presentarse como candidato a la presidencia de EUA no es tan sorpresiva y es una buena noticia para los demócratas ya quemejora moderadamente sus perspectivas de triunfo frente a Trump, señalan los analistas de Citibanamex.

En una nota sobre la renuncia de Biden a la candidatura presidencial, los especialistas indican que los primeros indicios provenientes de las encuestas, los mercados de apuestas, y su propia apreciación, es que son moderadamente mejores las perspectivas de Harris que las de Biden.

Agregan que no hay muchas encuestas que permitan saber cómo se desempeña Harris frente a Trump, versus cómo lo hacía Biden. Además de que las mismas tienen el problema de que es plausible que los encuestados no dieran igual relevancia a esa pregunta, dado lo muy hipotético del caso.

Señalan que si se observan las encuestas recopiladas y analizadas por Real Clear Politics, 538, The Hill, o el Financial Times, la conclusión es que no se observan cambios significativos entre ambos, aunque hay cierto sesgo marginal favorable a Harris (vs el desempeño de Biden), en las levantadas después del debate mencionado entre Biden y Trump. Ahora bien, a nivel de los estados más competidos, es aún menos claro cuál sería el primer efecto de la sustitución de Biden por Harris.

Desde su punto de vista, el declive mencionado de Biden puede frenarse, y en ese sentido, mejoran las probabilidades de un triunfo de Harris frente a Trump, aunque el resultado más probable sigue siendo aún favorable a Trump.

En el caso de los mercados de apuestas, la probabilidad de que Trump sea presidente se mantiene relativamente alta, 59 por ciento, aunque eso representan 10 puntos porcentuales menos que su pico alcanzado hace pocos días.

Muy probable que sea Harris la candidata, y bastante probable que la convención de delegados/electores demócratas sea un trámite. Del 19 al 23 de agosto es la convención demócrata donde formalmente se elige a los candidatos del partido a la presidencia y vicepresidencia.

En general es un mero trámite pues los cerca de 4 mil delegados tiene un claro mandato de por quién deben votar. Dado que Biden tenía el apoyo de 99 por ciento de ellos, ahora esa convención parece estar “abierta” a cualquier resultado. No obstante, es probable que Kamala Harris tenga un apoyo decisivo mucho antes. La mayoría de los personajes más poderosos del partido, así como los potenciales adversarios de Harris ya se pronunciaron a su favor, comenzando, de forma decisiva, por el propio Biden (lo que de entrada influye mucho en lo que piensen los delegados, donde la popularidad de Biden es muy elevada).

Además de que a ello contribuye su puesto actual de vicepresidenta (y el reconocimiento de nombre que ello lleva consigo) y su hasta ahora muy reciente rol como candidata nuevamente a vicepresidenta (que la hace heredera de los fondos de campaña existentes). Pareciera, además, que algunos candidatos potenciales estarían optando por ser candidatos a la vicepresidencia y por tanto apoyan entusiastamente a quien decidirá quién jugara ese rol, es decir, la propia Harris.

Sólo ha faltado el apoyo explícito de los Obama y de los líderes del partido en las dos cámaras. Una idea general que podría explicar esto último es que quieran que haya cierta competencia para Harris, para que el proceso fortalezca su eventual elección.

En los mercados de apuestas, hoy a Harris se le asigna 82 por ciento de probabilidades de ser la candidata demócrata (de acuerdo con la compilación de Real Clear Politics).

Como lo ilustraban los mercados de apuestas políticas de las semanas recientes, la probabilidad de que Biden renunciara a la candidatura era muy elevada (mayor al 50 por ciento desde mediados de la semana pasada). Se explica por el continuo declive de Biden, frente a Trump, en las encuestas, en los mercados de apuestas, en algunos modelos de predicción.

También por la creciente proporción de electores demócratas (y algunos importantes donadores de fondos) y personajes importantes del partido que pedían que desistiera (principalmente después de su muy mal desempeño en el debate frente a Trump el 27 de junio).