Kia lanza primer configurador de autos para creadores de TikTok

El nuevo sedán Kia K4 2025 será el primer vehículo Kia en tener su propio configurador en TikTok.

Ocho creadores de TikTok compartirán contenido exclusivo que demuestra las características, los acabados y las opciones disponibles en el Kia K4.

Kia América anunció el primer “Kia TikTok Creator Car Configurator” diseñado exclusivamente para la popular red social. El “Kia TikTok Creator Car Configurator”, que presenta el nuevo sedán compacto K4 2025, es una forma completamente nueva de configurar un vehículo, con atractivas transiciones de video que permiten al usuario construir el K4 con las especificaciones que desea y necesita. El innovador “Kia TikTok Creator Car Configurator” lleva a los usuarios de un nivel de equipamiento y color al siguiente, tanto en el interior como en el exterior, de manera atractiva y entretenida.

Para darle vida al primer configurador de su tipo, Kia colaboró ​​con ocho creadores populares en TikTok para producir una serie de videos atractivos que cubren los niveles de equipamiento y las opciones más populares del Kia K4.

“En un mundo en constante cambio, el “Kia TikTok Creator Car Configurator” es una nueva forma de conectarse con los consumidores en una de las plataformas en línea más populares”, dijo Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia América. “Este configurador permite al usuario elegir los colores y las opciones que desea y crear un K4 específico que se adapte mejor a sus necesidades de una manera que nunca antes había estado disponible. El nuevo Kia K4 es un vehículo dinámico y, por lo tanto, necesitaba una forma igualmente dinámica de brindar una experiencia sin igual”, añadió Wager.

Continuando el compromiso de Kia de ofrecer sedanes deportivos con características premium, tecnología avanzada y rendimiento elevado, el nuevo Kia K4 ha sido nombrado uno de los tres finalistas de los premios North American Car of the Year (NACTOY) Awards™ 2025, además de que recientemente ganó el Good Design Award 2024 en la categoría de Transporte por su diseño innovador y cuenta con calificación TSP del Insurance Institute for Highway Safety.

Con una tecnología superior a la del segmento (incluidos 11 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), el K4 también ofrece un alto nivel de refinamiento y un espacio para la cabeza y las piernas en la parte trasera líder en su clase. El motor turboalimentado disponible y la suspensión trasera multibrazo estándar en el modelo GT-Line brindan una experiencia al volante atractiva y animada. Superando las expectativas de conectividad y tecnología en su segmento, el K4 incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos de serie y una cabina con pantalla de múltiples segmentos disponible con una combinación de casi 30 pulgadas de instrumentación digital. Las comodidades disponibles, como Digital Key 2.0, audio premium Harman Kardon y un amplio techo corredizo ayudan a definir el carácter premium del K4. El K4 está disponible en cinco niveles de equipamiento: LX, LXS, EX, GT-Line y GT-Line Turbo.

En México, Kia ocupa el quinto lugar en ventas gracias a sus vehículos orgullosamente “Hechos en México”, K3 y K4; su robusta gama de SUVs que incluye Telluride, Sportage, Sorento, Seltos y Sonet, aunado a sus vehículos híbridos Sportage HEV y Niro, y el totalmente eléctrico EV6.