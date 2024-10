El Infonavit no va a construir, va a subcontratar: Sindicato

Ante la inminente reforma al articulo 123 constitucional que permitirá al Infonavit volver a construir, Rafael Riva Palacio Pontones, líder del Sindicato del Infonavit afirmó en entrevista con Mariel Zúñiga en el programa En Concreto Contigo.

“Hay que darle la debida dimensión a la palabra, no hemos construido ni las oficinas del Infonavit”.

Y agregó. si el Infonavit quiere construir necesitamos contratar topógrafos, ingenieros, albañiles peones todo y calculamos que tiene que ser sindicalizados porque ahora hasta los albañiles tiene sindicato, “entonces el Infonavit no va a construir, va a subcontratar”.

En relación con lo rápido y sin discusión que ha pasado la reforma en el Poder Legislativo, el líder sindical, primero se declaró priista de toda la vida y recordó cuando se opuso al incremento del IVA e hizo la analogía con el tiempo actual

“Morena hace lo mismo que el PRI, la reforma al Infonavit va a pasar hacen lo mismo que nosotros cuando se discutió años atrás el aumento al IVA pasó porque éramos mayoría”.

Ahora dijo lo que tenemos que ver los trabajadores es el manejo de sus recursos nos tenemos que reagrupar la CROC, la CTM, la CROM también están los sindicatos de telefonistas, del Seguro Social, petroleros, maestros.

Por último señaló que notó al Octavio Oropeza, nuevo director del Infonavit “nervioso y tranquilo me he presentado con el pero no corre prisa nosotros estamos dedicados a trabajar el que va a decir cómo se trabaja es el tripartismo y la máxima direcciones es la asamblea general.

