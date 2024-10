Cerca de 2.5 millones de jefas de familia no tiene casa

Marisol Becerra, presidenta de Mujeres Lideres por la Vivienda y el Sector Inmobiliario dio un diagnóstico de el número de mujeres que están al frente de una familia y que no cuentan con un hogar.

En el marco de la mesa de diálogo” Mujeres en la obra. Hacia una industria de la vivienda y construcción más equitativa e inclusiva”, la especialista comentó que en México hay cerca de 11 millones de mujeres jefas de familia y son cerca de ocho millones las que no cuentan con apoyo económico y de cuidados por parte de un hombre

“De estas de las que no tienen hoy una vivienda propia equivalen a más de 2.5 millones, de ese tamaño es el mercado que hoy debemos de atender y por supuesto que tiene que hacer una prioridad para nuestro gobierno”, afirmó la presidenta de Muliv.

Marisol Becerra, presidenta de Mujeres Lideres por la Vivienda y el Sector Inmobiliario dio un diagnóstico de el número de mujeres que están al frente de una familia y que no cuentan con un hogar.

En el marco de la mesa de diálogo” Mujeres en la obra. Hacia una industria de la vivienda y construcción más equitativa e inclusiva”, la especialista comentó que en México hay cerca de 11 millones de mujeres jefas de familia y son cerca de ocho millones las que no cuentan con apoyo económico y de cuidados por parte de un hombre

“De estas de las que no tienen hoy una vivienda propia equivalen a más de 2.5 millones, de ese tamaño es el mercado que hoy debemos de atender y por supuesto que tiene que hacer una prioridad para nuestro gobierno”, afirmó la presidenta de Muliv.

La moderadora de la mesa, la periodista Mariel Zúñiga apuntó que el trabajo de las mujeres y una mayor participación en la vida económica ayudaría a que el PIB mundial aumentará hasta un 70%.

En su turno, Lydia Álvarez, Directora general de grupo Procsa apuntó “Las mujeres no somos víctimas, queremos y buscamos oportunidades en el sector, en este momento me impacta cuantas mujeres hay en la industria y hay que apoyarnos entre todas”.

María José Fernández, presidenta de la ADI expresó que la mayoría de los dueños de las desarrolladoras son hombres, pero en la organización que dirige “casi el 38% de las mujeres” ya está ocupando puestos directivos están ocupando puestos directivos “estamos implementando de forma muy contundente una guía ASG en donde el tema social es sumamente importante y dar mayor oportunidad de capacitación de equidad de igualdad en la cuestión de salarios a las mujeres que son por meritocracia, no es una cuestión de cuota de género.

Para la ingeniera Aurora García de León, apunto que las ciudades se deben Diseñar con perspectiva de género para crear espacios más seguros que promuevas la convivencia y acompañado con un serie de actividades de integración de comunidad.

En ese sentido coincidió la urbanista Gabriela Quiroga quien apuntó que el desarrollo urbano como mujeres “nos permitió entender los fenómenos de una manera diferente, a mis alumnos luego les digo que la mirada de mujer no es más que no es solo una novela, si no es realmente una forma nueva de ver las ciudades”.