El ahorro digital, una opción con futuro

Este 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro y con los avances tecnológicos se están rompiendo muchas tradicionales formas de ahorro, como es la clásica alcancía o el cochinito. En México y en el mundo, el hábito del ahorro varía significativamente por región, nivel de ingreso y acceso a servicios financieros, sin embargo, los medios digitales van ganando terreno.

Según un informe del Banco Mundial de 2021, aproximadamente el 55% de los adultos en todo el mundo tienen algún tipo de ahorro formal, es decir, guardan su dinero en bancos u otras instituciones financieras.

Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor del 68% de los adultos en México ahorran, pero solo el 44% lo hace en instituciones financieras. El resto prefiere métodos informales como tandas, guardar dinero en casa o a través de asociaciones informales.

Por su parte, aproximadamente 49.1% de la población de 18 a 70 años en México tiene al menos una cuenta de ahorro formal, lo que equivale a alrededor de 41.1 millones de personas. Esto refleja cómo, impulsados por los cambios sociales y tecnológicos, cada vez más personas optan por el ahorro formal.

Es así como la forma de ahorrar en México ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos del país. Mientas que el ahorro informal sigue siendo una práctica prevalente entre las y los mexicanos, el interés por el ahorro formal ha crecido notablemente en la última década.

Gracias a la digitalización y a una oferta cada vez más accesible de productos financieros, las personas están empezando a confiar en nuevas plataformas digitales para gestionar su dinero y cumplir sus metas financieras, mostrando una apertura hacia opciones más seguras y diversificadas.

Aquí te contamos sobre los diferentes tipos de ahorro:

Ahorro Informal

El ahorro informal agrupa métodos no regulados y sin respaldo financiero, como guardar dinero en casa, en alcancías, debajo del colchón o participar en tandas. Aunque son prácticas comunes y accesibles, presentan varias desventajas que limitan su efectividad como un buen método para ahorra, ya que no hay seguridad, al no contar con una protección.

También hay que considerar que el dinero no tiene rendimiento, no genera intereses, lo que puede afectar su valor en el tiempo por el efecto inflacionario. Además, no hay que olvidar que no hay una planificación para tener control y seguimiento, por lo que las metas pueden no materializarse.

Un tercer elemento negativo es que con este tipo de forma de ahorro no se tiene acceso a otros servicios financieros como un préstamo o esquemas más rentables de inversión.

Ahorro Formal

El ahorro formal consiste en guardar tu dinero en instituciones financieras reguladas, lo cual ofrece múltiples ventajas que van más allá de la simple acumulación de fondos y tiene grandes ventajas como es contar con una protección, la cual está regulada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo que garantiza la recuperación de los fondos en caso de pérdida o fraude.

Hay que considerar que en el ahorro formal hay transparencia, ya que todas las instituciones reguladas deben dar a conocer el estado de cuenta y éste debe ser claro y detallado, lo que permiten llevar un registro confiable de tu dinero y hacer un seguimiento de su progreso.

Un elemento adicional es que se tienen herramientas de planeación y crecimiento, ya que los bancos ofrecen herramientas digitales que ayudan a planificar y alcanzar metas específicas y se puede tener acceso a beneficios adicionales como mejores rendimientos para lograr que nuestro capital esté por arriba del impacto inflacionario.

En nuestro país contamos con una gran diversidad de instituciones financieras que globales y nacionales promueven el ahorro como la banca tradicional que todos conocemos (BBVA, Banamex, Santander, Banorte, entre otras). A la par de nuevas opciones como Bankaool, el banco chihuahuense que fue el primero en recibir licencia como banca tradicional y digital, lo cual le ha permitido crear un ecosistema digital centrado en el usuario, ofreciendo un producto de ahorro seguro y accesible diseñado para maximizar las metas financieras de cada persona.

Con opciones como sus cofres digitales, Bankaool facilita la planificación de objetivos específicos al permitir que los usuarios aparten y administren su dinero de forma sencilla y eficiente. Además, al ser un banco regulado, este tipo de ahorro da la tranquilidad de que el dinero está respaldado y protegido, convirtiéndose en una opción digital, ágil y sencilla para quienes buscan mejorar el manejo de sus finanzas.

En este contexto, durante este año, el ahorro formal se perfila como una opción cada vez más atractiva y accesible para las personas gracias a la digitalización del sector financiero en México. A través de ecosistemas digitales y herramientas personalizadas, los ahorradores tienen la oportunidad de manejar su dinero de forma segura y sencilla para planificar sus metas y ver crecer su dinero.