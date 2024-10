Debe Infonavit responder a trabajadores.- DST

Los tres sectores: gobierno, empresarial y de los trabajadores son corresponsables de las decisiones que se analizan, se enriquecen y se presentan en términos de igualdad, afirmó Mario Macías Robles, director del Sector de los Trabajadores

En la Asamblea general núm 132 donde tomó protesta oficialmente Octavio Romero Oropeza, nuevo director del organismo el líder de los trabajadores instó a olvidar protagonismos y asumir los retos del presente.

“Deseamos que esta administración este ajena a frivolidades, protagonismos, prejuicios ideológicos y sin escándalos mediáticos actuando con madurez, sobriedad y profesionalismo para mantener el diálogo social, motor de la Asamblea y del organismo”, afirmó.

Así, señaló que ante un horizonte retador también observan escenario esperanzador

“Vislumbramos que podremos atender a trabajadores de menores ingresos… Y con las reformas podremos ofertar la renta a quien lo requiere especialmente a jóvenes familias.

“En un escenario difícil con crecimiento conservador y escenarios de restricción presupuestal, pero con perspectivas de incrementar inversiones infonavit será un foro estratégico fundamental para desarrollo económico y bienestar social. Tenemos que ser ambiciosos para no perder de vista lo esencial: la salud financiera de la institución y su doble mandato: reportar rendimiento de la subcuenta y dar créditos”

Así señaló que a partir de la próxima semana revisarán el programa 2025

“El modelo hipotecario del infonavit tiene una complejidad enorme: comportamiento del salario, inflación, estructura demográfica, el modelo de las familias mexicanas, entre otros

“El modelo financiero de la administración anterior no significa nada si no se traduce en más y mejores viviendas cada año y en créditos accesibles; es un reto que no se pude dejar de lado”, advirtió.