Ratifica calificación deuda gobierno federal perspectiva estable

Fitch Ratings afirmó la calificación de incumplimiento emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera de México en ‘BBB-‘ con perspectiva estable, en un comunicado detalla las bases de su decisión.

La calificación de México está respaldada por un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas estables y robustas, y deuda pública/PIB que Fitch proyecta que se mantendrán por debajo de la mediana de ‘BBB’.

La calificación está limitada por débiles indicadores de gobernanza, un historial de desempeño de crecimiento a largo plazo moderado y riesgos fiscales relacionados con los pasivos contingentes de Pemex y crecientes rigideces presupuestarias.

Victoria aplastante en las elecciones presidenciales: Claudia Sheinbaum, del partido titular MORENA, ganó las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024 por goleada, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de México. Sheinbaum recibió el 59 por ciento de los votos, más de un 30 por ciento por encima de su competidora más cercana, Xóchitl Gálvez, y el mayor margen de victoria en una elección presidencial mexicana desde 1982. Los resultados señalan una amplia continuidad de la política y solidifican el amplio apoyo político de MORENA.

Los resultados preliminares de las elecciones sugieren que el partido MORENA, junto con sus aliados, puede obtener suficiente apoyo legislativo para aprobar enmiendas constitucionales. La coalición MORENA logró una supermayoría en la Cámara de Diputados, pero se quedó corta por dos escaños en el Senado.

Estos resultados han envalentonado el impulso del presidente saliente López Obrador de 20 iniciativas de reforma constitucional, que se presentaron en febrero de 2024. Su objetivo es presentar seis de ellas (incluida la reforma judicial) al Congreso para su aprobación en septiembre, el último mes de su mandato.

Enmiendas constitucionales propuestas: El paquete de reformas constitucionales incluye modificaciones al poder judicial. Las reformas reemplazarían la selección presidencial de los jueces de la Corte Suprema, magistrados y jueces de distrito locales con la elección por voto popular.

Creemos que estas reformas en general afectarían negativamente el perfil institucional de México, pero es demasiado pronto para evaluar la gravedad potencial antes de su aprobación e implementación. La gobernabilidad de México ya es relativamente débil, con el Indicador de Gobernabilidad Mundial del Banco Mundial en el percentil 32, que está muy por debajo de la mediana ‘BBB’ del percentil 58.

Aumento del déficit fiscal: Prevemos un déficit del gobierno general del 5,4 por ciento del PIB en 2024 y del 4,0 por ciento en 2025, frente al 3,6 por ciento en 2023 y un promedio del 2 por ciento del PIB durante 2015-2019. El presupuesto de 2024 incluyó un déficit fiscal del Sector Público No Financiero superior al 5 por ciento del PIB, el punto más alto en más de tres décadas. La administración entrante heredará un déficit significativo causado por el aumento del gasto social y los mayores costos de endeudamiento.

Si bien la administración entrante tiene como objetivo reducir el déficit a niveles consistentes con una trayectoria estable de deuda/PIB, persiste la incertidumbre sobre cómo y qué tan rápido se logrará esto, lo que solo puede aclararse una vez que se proponga el presupuesto de 2025.

El apetito político por una reforma para mejorar la recaudación de impuestos sigue sin estar claro. Anticipamos que la deuda pública aumentará al 49 por ciento de GDP in 2024 from 46 por ciento in 2023, although it se mantendrá muy por debajo de la mediana del 55 por ciento. Nuestras proyecciones indican un aumento gradual a medio plazo hasta el 52,8 por ciento en 2026.

Continuación del apoyo presupuestario a Pemex: No esperamos ningún cambio en la voluntad del gobierno de apoyar financieramente a Pemex durante la administración de Sheinbaum. La administración entrante ha expresado su intención de mantener la posición dominante de Pemex en el mercado petrolero mexicano, tanto en el upstream como en el downstream.

Es probable que esto requiera transferencias federales continuas a menos que haya una mejora significativa en la eficiencia operativa de la empresa o una reducción en su carga de deuda. El apoyo fue sustancial durante la administración de AMLO (aproximadamente 4 por ciento del PIB entre 2019 y 2023), transfiriendo efectivamente pasivos del balance de Pemex al gobierno federal.

La propuesta 2024 especifica por primera vez en el presupuesto medidas de apoyo a Pemex. Su inclusión mejora la transparencia y subraya el compromiso del gobierno de garantizar la liquidez de Pemex.

Esperamos que Pemex reciba un apoyo financiero inquebrantable por parte del gobierno y que continúe siendo incluido como una partida en los ejercicios presupuestarios subsiguientes, aunque el gobierno entrante no ha indicado claramente sus planes en este sentido.

Debilitamiento de la actividad económica: Fitch proyecta que el crecimiento del PIB real se desacelerará a 2.0 por ciento en 2024 desde 3.2 por ciento en 2023, antes de disminuir aún más a 1.8 por ciento en 2025.

Prevemos que la actividad económica repuntará durante el resto de este año tras una economía más débil durante el primer trimestre. Fitch espera que una combinación de una economía estadounidense más lenta, una postura fiscal más restrictiva a medida que la nueva administración asume el cargo y la

Riesgo potencial de las elecciones estadounidenses: Las elecciones estadounidenses son una fuente de incertidumbre, por ejemplo, debido a la intención declarada del expresidente Trump de imponer un arancel universal del 10 por ciento a todas las importaciones estadounidenses.

El aumento de las tensiones comerciales en este escenario podría dejar a México en una situación vulnerable, dado que el 80 por ciento de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos. La inmigración seguirá siendo un punto de fricción entre los dos países, y un freno material podría afectar los flujos de remesas hacia México (3.5 por ciento del PIB en 2023).

ESG – Gobernanza: México cuenta con un Puntaje de Relevancia (RS) ESG de ‘5’ tanto para la Estabilidad Política y los Derechos como para el Estado de Derecho, la Calidad Institucional y Regulatoria y el Control de la Corrupción.

Estos puntajes reflejan el alto peso que tienen los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial (WBGI, por sus siglas en inglés) en nuestro Modelo de Calificación Soberana (SRM, por sus siglas en inglés). México tiene una clasificación baja del GBM, en el percentil 32, lo que refleja un historial reciente de transiciones políticas pacíficas, un nivel moderado de derechos de participación en el proceso político, una capacidad institucional moderada pero un estado de derecho y control de la corrupción relativamente débiles.