¡Encuentre su Afore!

En 2024 existen más de 18 millones de cuentas asignadas, lo que indica que muchos trabajadores no han elegido una Afore y probablemente no saben dónde está su ahorro para el retiro. Esto implica que no tienen control sobre su Cuenta Individual y desconocen los recursos disponibles para planificar su retiro de manera óptima, se indica en una nota elaborada por personal de Afore SURA.

Agregan que, en el escenario anterior la Afore no puede brindar información oportuna al trabajador que le permita mejorar su retiro, al no tener sus datos de contacto.

Recuerdan que, al ingresar formalmente al mercado laboral, es ideal que los trabajadores elijan una Afore y se registren en ella. Si no se realiza esta elección y registro, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) asignará la cuenta a una de las Afores disponibles.

¿No sabes en qué Afore estás?

Consultar en qué Afore estás registrado es un proceso rápido y sencillo, Afore SURA te explica de manera clara las tres opciones disponibles para realizar esta consulta y obtener la información que necesitas:

1. Vía telefónica. Llama a SARTEL al 55 1328-5000.

2. Por Internet. Ingresa al portal Afore Web, utiliza la sección “Localiza tu AFORE” y sigue los pasos que ahí se indican.

3. A través de la App Afore Móvil. Descarga la aplicación Afore Móvil en tu dispositivo móvil y localiza tu Afore.

Para realizar la consulta, necesitarás tener a la mano los siguientes documentos:

• Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

Al momento de elegir una Afore, es importante investigar y comparar las diferentes opciones disponibles para seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades de cada persona. Algunos aspectos que considerar son:

• Rentabilidad y consistencia de rendimientos: no solo se debe elegir una Afore con base en el rendimiento de un año o un mes. Al ser una inversión de muy largo plazo, se debe considerar una Afore que a lo largo del tiempo y de manera consistente haya otorgado los mejores rendimientos.

• Servicios y atención al cliente: entre más puntos de atención presenciales y remotos o digitales, mayor y más oportuno será el servicio y la orientación de todas las consultas, dudas o solicitudes que una Afore pueda otorgar a sus clientes.

• Adaptable a tus necesidades: una Afore es una entidad financiera con la que se establece una relación a largo plazo, por lo que es muy importante que se adapte a tu estilo de vida, planes y objetivos.

Cinco beneficios de localizar y registrarte en un Afore

1. Facilita la gestión de tu cuenta y la realización de trámites: las Afore son las únicas instancias que pueden emitir estados de cuenta, constancias de saldo y detalles de movimientos de las cuentas de ahorro para el retiro.

2. Acceso a información clara y detallada: Al tener tu información actualizada en tu Afore, puedes monitorear el desempeño de tu cuenta individual y tomar decisiones informadas sobre tus ahorros.

3. Adueñarte de una parte de tu patrimonio: Tomar las riendas de tu futuro financiero y asegurar que tus ahorros trabajen para ti. Control de tu cuenta: tienes acceso a tu cuenta a través de medios físicos y digitales (App).

4. Ahorro Voluntario: puedes incrementar el saldo de tu cuenta y recibir una mejor pensión. En Afore SURA queremos ayudar a las personas a obtener una mejor pensión al momento de su retiro y actuar desde hoy para conseguirlo, mediante una asesoría integral y distintas soluciones de ahorro e inversión.

“Es urgente que los 18 millones de trabajadores que nunca eligieron Afore lo hagan lo más pronto posible. No elegir Afore quiere decir que no están tomando control sobre una parte importante de su patrimonio personal”.

“Registrarse en la Afore de su elección se puede hacer en minutos a través de medios digitales como la APP Afore Móvil, de tal modo que ahora puedan seguir la evolución de sus saldos, sus aportaciones y gozar de los beneficios de tener una cuenta de ahorro para el retiro”, señaló Adolfo Arditti, director ejecutivo de Experiencia de Cliente, Canales y Servicio de Afore SURA.