Para impulsar a la vivienda deben construirla expertos.- BBVA

La edificación por parte de la IP está reactivando a la vivienda, centros comerciales y naves industriales, afirmó Samuel Vázquez

Con el aumento de construcción de vivienda se espera mejore la accesibilidad sobre todo para interés social, esto independiente del programa de vivienda que emprende el gobierno federal; no obstante se debe impulsar que la construcción de vivienda se haga con los expertos que ya están probados en México.

“Esperamos que la oferta de vivienda aumente porque se necesita la construcción de más unidades y que la haga justo la gente experta: los desarrolladores y constructores de Mexico”, afirmó Samuel Vázquez, economista principal de BBVA México.

En entrevista para En Concreto consideró que la edificación que ya llevan a cabo desde 2024 los empresarios de la vivienda en el país independiente del programa de “Vivienda para el Bienestar” del gobierno federal apoyará la reactivación de la industria, pese al difícil contexto económico que se vive.

El analista explicó que la actividad de la construcción fue intensa hasta una parte del 2024 por las obras icónicas del gobierno anterior que registró un crecimiento extraordinario en obra civil con fuerte impulso a la industria y por consecuencia a la vivienda; contrario a este año donde se espera la baja en la industria incluso hasta 2026.

“Ese crecimiento del 2.7% total de la construcción, pero la obra civil cae más del 8%. Pese a esto se apuesta a la recuperación de la edificación que es el pilar de la industria. Esto es la vivienda. Es buena noticia; También para la edificación comercial con buen paso en naves industriales y centros comerciales”, indicó.

Platicó que hace un año se habló de la recuperación del segmento de interés social influenciado por precios accesibles, pues también los actores del sector financiero privado y púbico se esfuerzan en fondear, y también se impulsa la oferta por parte de desarrolladores privados que voltearon hacia ese segmento y reiniciaron la actividad.

“Así frente a la fuerte caída de la obra civil que seguirá así por el recorte del 20% del presupuesto de obra pública. No hay recursos . pero en vivienda de interés social hay más inicios de obra por parte del sector privado; y bueno hay intenciones con el programa del gobierno.

Pendientes de otros alicientes a la vivienda

No se han publicado reglas de operación por parte de Infonavit , pero el experto llamó a observar la calidad de la vivienda en cuanto a ubicación y materiales de construcción, elementos muy importantes para asegurar esa calidad.

“Mantenemos perspectiva favorable para la vivienda aunque Infonavit se ha retrasado en la labor porque desarrolladores con experiencia ya habían empezado a construir vivienda de interés social sin dejar los otros segmentos. Somos positivos porque «forzadamente», pero la planta productiva que hoy tiene México para la construcción de vivienda está probada.

“Son constructores que saben y ya empezaron la reactivación del sector, aunque un poco lento eso sí. Por costos de materiales y por temas burocráticos. Las señales son positivas”, confió.

Momento del crédito hipotecario

A la pregunta ¿es un buen momento para tomar un crédito hipotecario? El analista explicó que esta que es la decisión más fuerte que puede tomar una familia debe considerarse tomarla si hay empleo estable y suficientes ingresos familiares ya que no se prevé que las tasas de interés bajen más allá del promedio actual de 10.3%.

Esto, explicó debido a que aunque el periodo inflacionario ya lo consideran terminado por ello Banxico baja las tasas que van ligadas a créditos de corto plazo: al consumo, crédito empresarial, pero no al hipotecario que es de largo plazo y que se rige más por el bono M10.

“(el bono M10) no baja por la fuerte presión de la deuda pública en finanzas del gobierno federal . Esta tasa no tiene espacio para seguir disminuyendo en instituciones públicas y privadas”.

No obstante, reiteró que no observan factores de riesgo que puedan incrementar el fondeo hipotecario.

“Esto ya lleva un rato. no hay presiones para la banca para prestar para la vivienda. No hay algo que inhiba el flujo del crédito… no hay señales de alarma ni deterioro en la artera vencida… pero difícilmente las tasas bajarán en los próximos meses.

“Es una buena decisión aprovechar los créditos hipotecarios que tienen una tasa por abajo del 11% promedio 10.3% vs 17% de hace 10 años y 40% hace más tiempo. No tenemos expectativa de que la tasa esté abajo del 10%”.

Así el analista de BBVA recomendó que el pago de la hipoteca no debe pasar el 30 o 33% de los ingresos de la persona o de la familia.

“Estamos viendo que hay familias que dedican más de este porcentaje al pago de la vivienda. No es recomendable”, precisó que actualmente para la renta de vivienda sólo 20% de los hogares exceden este porcentaje.

“La recomendación es si compras o rentas una casa no pase de un tercio el pago de tus ingresos”, aseveró.