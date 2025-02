Banca empresarial con respuesta rápida personalizada

BanCoppel ha presentado una diversificación de servicios importante que no siempre es conocida, como es el caso de la banca de empresas que inició operaciones en 2015, con la intención de darle servicio principalmente a los proveedores de tiendas Coppel, con el propósito de tuvieran los recursos financieros necesarios para que pudieran estar entregando todos los productos y servicios a las tiendas, lo que generó un ciclo virtuoso.

“Estamos trabajando con empresas que facturan desde 300 millones, hasta diez mil millones de pesos anualmente, porque el nivel superior a ésta última cifra, corresponde a compañías que requieren de soluciones sofisticadas, orientadas a una banca de inversión que no tenemos a la fecha; sin embargo, eso no involucra que no se participe con ellas en créditos sindicados de montos importantes”, detalló Enrique Suárez Alduncin, director de banca de empresas en BanCoppel.

En plática con Multimedia en Concreto, señaló que, en 2017, se empezó a atender a la parte alta de las Pymes, además de las medianas y grandes empresas, mientras que a los grandes corporativos, esto se hace mediante la sindicación de créditos.

Comentó que el crecimiento de este tipo de banca ha sido muy importante, teniendo el año pasado un aumento del 35 por ciento, que equivalió a crecer en diez mil millones de pesos su cartera. Sobre la sindicación de créditos, detalló que el año pasado participaron en 16 transacciones, lo que representó cerca de cinco mil millones de pesos y que en lo que va del 2025 se está trabajando en cinco transacciones por cerca de tres mil millones de pesos.

Sobre su cobertura geográfica manifestó que tienen la oficina corporativa en la Ciudad de México y presencia física en Monterrey, Culiacán, Guadalajara, León, Querétaro y Mérida; además de que están trabajando para abrir oficinas en Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes y en Cancún, donde ya tienen todas las ubicaciones autorizadas, la infraestructura y los recursos humanos necesarios para abrir cuanto antes.

En relación a los sectores específicos que atienden precisó que son manufacturas, la agroindustria, además de entidades financieras reguladas y el Comercial Real Estate.

Sobre Commercial Real Estate dijo que tienen internamente un marco de actuación, en donde les permite llegar hasta el 25 por ciento del portafolio, Estando enfocados a la vivienda vertical y horizontal, además de que están haciendo negocio de naves industriales, participando en algunas transacciones con otros bancos de hoteles, sobre todo de playa, y centros comerciales en algunas ciudades.

Desde diciembre pasado, están realizado alianzas con proveedores de servicios para ofrecer las terminales punto de venta a las empresas. También están potenciando el negocio de venta cruzada con la banca minorista dentro de BanCoppel, a fin de referenciar a sus clientes para que tomen el crédito hipotecario que está por lanzarse y será 100 por ciento digital.

En el caso de los clientes que no deseen financiamiento para comprar maquinaria o equipo, son canalizados a la arrendadora pura Coppel, empresa hermana del banco.

También espera que al final del segundo trimestre ya tengan las autorizaciones de las autoridades para empezar a operar la mesa de derivados, a fin de apoyar a toda su cartera, que actualmente está compartiendo con sus colegas de otros bancos. Sobre operaciones internacionales, manifestó que el equipo de productos está trabajando en ello, por lo que se prevé tener para el tercer trimestre cartas de crédito para la importación, exportación y los standbys.

Agregó que cuentan con una banca electrónica, misma que se está robusteciendo con los principales productos y servicios, para que, a principios del próximo año, ya este todo operativo, a fin de que las empresas vengan y transaccionen mucho más, como son la cobranza referenciada, la dispersión, el pago de impuestos, de servicios y proveedores; para ello realizan una inversión de millones de dólares.

Con respecto al 2025 que es un año desafiante, estableció que buscarán cuidar la calidad de la cartera, para lo cual serán selectivos a fin de escoger a las empresas adecuadas para las transacciones, señalando que este año el mercado va a ser más disputado, por lo cual se van a apretar las tasas en las operaciones, ante lo cual crecerán con calidad, buen servicio y cercanía con los clientes.

Pese al entorno desafiante, el área a su cargo sigue solicitando toda la información necesaria a los clientes, la cual va a los comités de crédito, con un proceso muy ágil de formalización con el equipo de jurídico y el área de operaciones, a fin de cerrar las transacciones., para cumplir con el presupuesto establecido, el cual es agresivo y alcanzable sin duda, ya que pretenden crecer la cartera de crédito un 15 a un 16 por ciento.

“Estamos buscando ampliar las geografías, estar en el sitio, conocer a los empresarios, platicar con ellos, ser un banco ágil para la toma de decisiones, para ello las decisiones se toman directamente en el corporativo sin tener que ir a otras instancias o al holding”.

“Por ello, si su compañía requiere crédito, acérquese a nosotros, porque somos una banca empresarial en donde estamos creciendo con una buena dinámica y se tiene todo el apoyo del grupo Coppel para seguir haciéndolo, a finde darles financiamientos para sus nuevos proyectos en sus actividades”, sentenció Suárez Alduncin.