Kia EV3 obtiene reconocimiento en los Red Dot Awards 2025

El Kia EV3 ha sido galardonado con el prestigioso premio “Best of the Best” en la categoría Automobiles and Vehicles del Red Dot Award: Product Design 2025.

en la categoría Automobiles and Vehicles del Red Dot Award: Product Design 2025. Este reconocimiento se suma a los obtenidos anteriormente por el EV9 (2024) y el EV6 (2022), consolidando a Kia como un referente global en diseño y movilidad eléctrica.

El SUV eléctrico compacto de Kia, EV3, ha sido nombrado “Best of the Best” en la categoría Automobiles and Vehicles del Red Dot Award: Product Design 2025. Este galardón se suma a los reconocimientos obtenidos por EV9 en 2024 y EV6 en 2022, además, refuerza el liderazgo continuo de Kia en la creación de nuevos referentes de diseño a nivel global, así como el éxito sostenido de su gama de vehículos eléctricos.

“Es un gran honor recibir el premio Red Dot “Best of the Best” 2025 por el diseño del Kia EV3, especialmente después del éxito de EV9, modelo que se llevó el mismo premio el año pasado. El galardón refleja la pasión y dedicación del equipo de Kia Design, así como de todos nuestros colegas a nivel global, por ofrecer soluciones de movilidad relevantes y significativas para nuestros usuarios”, comentó Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design.

“Basado en nuestra filosofía de diseño “Opposites United”, Kia EV3 mezcla líneas marcadas y estructuras sólidas con formas geométricas que le confieren una apariencia muy emocional, pero con un sentido lógico detrás. Además, usamos 10 soluciones de materiales que hacen que nuestro enfoque hacia la movilidad sea más responsable con el planeta. Desde su diseño exterior atrevido y moderno, hasta un interior cómodo e inspirado en un espacio tipo sala, EV3 es un vehículo pensado para hacer la vida más fácil y práctica a los usuarios.”

¿Cuál es la importancia global del Red Dot Design Award?

El Red Dot Award es una competencia de diseño reconocida internacionalmente que honra la excelencia en diseño de producto, comunicación y conceptos de diseño. El galardón “Best of the Best” es la distinción más alta y se otorga solo a los diseños más innovadores. Kia recibirá el premio durante la ceremonia Red Dot Gala el próximo 8 de julio de 2025 en el Aalto Theater en Essen, Alemania.

¿Cómo influye la filosofía de diseño “Opposites United” de Kia en el Kia EV3?

EV3 ejemplifica la filosofía de diseño “Opposites United” de Kia, reuniendo elementos contrastantes para crear un diseño innovador y atractivo. El diseño del SUV totalmente eléctrico combina una carrocería fuerte y segura con una silueta dinámica. El exterior compacto de Kia EV3 se complementa con una cabina abierta y espaciosa que equilibra funcionalidad con una sensación de confort y tranquilidad.

¿Cuáles son las características clave en el diseño de Kia EV3?

Kia EV3 presenta un exterior amplio y elegante, caracterizado por una silueta robusta y una postura segura. La integración fluida del pilar C con medallón y el portón trasero le da una apariencia tecnológica, manteniendo un perfil compacto y dinámico. Los faros verticales ubicados en los extremos del frontal limpio contribuyen a una impresión amplia y decidida.

En el interior, EV3 ofrece una cabina espaciosa en la que pueden ir cómodamente cinco pasajeros. El interior destaca por su confort y funcionalidad, e incorpora una pantalla panorámica que integra funciones esenciales de conducción y entretenimiento. Una consola central elegante con una mesa deslizante y un área de almacenamiento que destaca la practicidad y conveniencia del interior.

La victoria de Kia señala aún más su filosofía de diseño e innovación, reforzando su presencia en el panorama global del diseño automotriz.