Se preserva el tripartismo en Infonavit

Pero aunque vigente la Línea III sufrirá algunos cambios

Tras aprobar las reformas a la Ley del Infonavit en la Cámara de Diputados se reestablece el tripartismo con el mismo número de representantes del sector empresarial, de los trabajadores y ya no hay una dominancia del gobierno como en la anterior propuesta que ingresó desde el Senado en diciembre.

No obstante, sí consigna la desaparición de las Direcciones Sectoriales representantes de los Empresarios y de los Trabajadores, que ahora al decir de algunas de las fuentes, tendrán que reconformarse para saber cómo participarán en las diferentes Comisiones y Comités para defender las propuestas de sus sectores.

Otro dato importante es que se faculta al organismo para crear una empresa filial para adquisición de suelo y materiales, pero también para la construcción de vivienda que operará en términos del derecho privado. Fuentes del legislativo informaron que se prevé el Infonavit realizará licitaciones para la edificación de las 500 mil viviendas que tendrá a su cargo del programa sexenal se realizarán licitaciones.

Así, como se estableció en diferentes foros y como se lleva de facto, indicó, se otorga a la Presidencia el derecho de elegir al titular del organismo. Y el director general tendrá derecho de veto sobre resoluciones del Consejo de Administración y Comisión de Vigilancia cuando no haya unanimidad.

CONTINUARÁ LÍNEA III

La fuente legislativa resaltó que continuará la Linea III para la construcción de vivienda social por empresas privadas, pero con algunas reglas diferentes.

Así, la iniciativa aprobada por los Diputados la noche de este sábado 1º de febrero se turna al Senado para tener en breve el proyecto final y luego la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora se da pie a la elaboración de las reglas de operación para determinar cómo se harán las licitaciones y asignación de la construcción de vivienda, así como las normas para la vivienda en arrendamiento, entre otras fórmulas que tienen el objetivo que dio pie a esta iniciativa que es dotar de acceso a la vivienda a trabajadores de menores ingresos.

Cabe mencionar que previamente a que pasará la iniciativa a la votación desde el inicio del año se realizaron reuniones convocadas por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez para sentar a representantes de los sectores empresariales y de los sindicatos y promover la conciliación y el diálogo. Trasla comunicación truncada con el hoy titular del Instituto Octavio Romero Oropeza, es titular de Pemex, uno de los cambios logrados fue reestablecer el tripartismo en condiciones iguales. Esto es con el mismo número de miembros representados en el Consejo para la toma de decisiones por cada sector, aunque el Director general tiene voto de calidad y veto para cuando no haya propuestas unánimes.