Reforma al Infonavit acota operación de sectores: PRI

La reforma a la Ley del Infonavit minimiza la capacidad de operación de quienes representan a los sectores y establece que el fondo de los trabajadores sea para el libre manejo del gobierno, indicó el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Además, dijo, los cambios que se realizaron a la minuta que envió el Senado de la República “son cosméticos, porque el director del Infonavit, que ahora será designado desde la Presidencia de la República, tiene capacidad de veto, participa en todos los órganos, y antes no lo hacía”.

Expuso que no hay claridad en la consulta que se realizaría para determinar cuál sería el rumbo de los fondos de los trabajadores. “Sabemos que no es una consulta con las dirigencias de los sindicatos, ni con las dirigencias patronales. Debe ser directamente con los trabajadores, porque ese es su dinero”, dijo.

Señaló que el Gobierno Federal “no tiene dinero” y tiene dificultades presupuestales severas por lo que busca extraer recursos, por ejemplo, “fueron sobre las Afores; están yendo sobre el Infonavit; y andan en la búsqueda de todos los guardaditos que todavía quedan”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de discutir dicha reforma el 1 de febrero en una primera sesión ordinaria, luego de la sesión de Congreso General que apertura los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, dijo que aún no se ha informado nada al respecto y tampoco se ha convocado a la Junta de Coordinación Política.

“Ha trascendido que el mismo sábado (…) Es apresurado y que no está consultando a los dueños del dinero, como dice la Ley del Infonavit, es propiedad de los trabajadores. Éste no es dinero de los ciudadanos, es dinero de los trabajadores que son ciudadanos, o sea, no es de todos aquellos que no cotizamos el Infonavit, es nada más de los trabajadores”, apuntó.

Sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) referente al Comité de Evaluación del Poder Judicial, el coordinador dijo que le deja “un mal sabor de boca” ya que este Poder estaba haciendo muy bien su trabajo.

“Iba a hacer una selección de los mejores para ir a esta competencia, entrecomillado. Y entonces, la interferencia de un órgano, como es el órgano electoral, en temas que son de alta especialidad y que para eso estaba la Corte, el Consejo de la Judicatura y este Comité del Poder Judicial, pues son de orden distinto”, expresó.