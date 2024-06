Proptech profesionalizan al sector inmobiliario

Las oportunidades que abren las Proptech para el sector inmobiliario son varias de las propuestas que se presentaron en Diálogos En Concreto donde se dieron a conocer las innovaciones tecnológicas que beneficiarán al sector inmobiliario.

El evento organizado por En Concreto con sede en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Ciudad de México reunió a Ana Lucia Pereyra, COO de Morgana, Diego Llano, CEO de Morada Uno; Agustin Elias Iglesias, Fundador de Pulppo; Jesús Orozco, director de Tinsa México, José Luis Garay – Co-founder & CCO de Kiré, platicaron con asesores inmobiliarios integrados en la AMPI a quienes les explicaron las bondades de usar la tecnología en sus trabajo cotidiana.

Pronto Habrá hipoteca digital

Ana Lucía comentó que hay que apoyar a las personas a quitarse ese miedo a cotizar y creer que no les alcanza, “sí le alcanza es cuestión de encontrar un producto adecuado”.

Antes comentó que el tiempo para adquirir un crédito hipotecario dependía del pápelo, ahora Morgana lo reduce a tan solo 15 días, y pronto se agilizará más cuando se ponga en marcha la hipoteca digital.

“Ya hay firmas de fideicomiso totalmente electrónicas, entonces ya se abrió ese camino y poder hacer eso con las hipotecas yo creo que eso nos ayudaría muchísimo para que la gente la tenga mucha más fácil”, expresó la COO de Morgana.

Todos los actores que estamos dentro del proceso este de compraventa de una vivienda con crédito hipotecario todos los autores estamos migrando hacia ese a esa hipoteca 100% digital”.

Se puede rentar en fracciones

José Luis Garay – Co-founder & CCO de Kiré, les expresó a los asesores inmobiliarios que lo que aportan al mercado inmobiliario es que al vender en fracción hacen los tickets más pequeños, “hoy en día estamos vendiendo tickets de 150 mil pesos y estamos buscando reducirlo un poco más para que cada vez más sea más gente la que pueda acceder a este a este negocio”, afirmó.

Baja consumo de crédito

La consultora Tinsa en voz de su director Jesús Orozco señaló que las personas no están consumiendo créditos hipotecarios, porque saben que las tasas hace tres años estaban a un dígito, “y si voy a agarrar un compromiso a 20 años en pagar una hipoteca, no pasa nada si me espero otros tres esperando a que estas tasas vuelvan a estar a un dígito”.

tenemos el tema de la inflación sin embargo en algún momento tendrá que contenerse en otro esquema que están usando los desarrolladores y hablo netamente de vivienda nueva pues es la disminución de las superficies, vemos una disociación entre valor y superficie donde los valores crecen y la superficie tienden a bajar.

No sabemos hasta dónde va a llegar porque eso es un tema finito no el tema de los valores sino el tema de las superficies como tal no.

Tecnología para aumentar ventas

Agustín Elías Iglesias, Fundador de Pulppo destacó que para aumentar la venta de propiedades no hay fórmula mágica, y señaló que le proponen al cliente un paquete integral

“No somos un proveedor tecnológico somos más un socio tecnológico donde acompañamos en esa adopción tecnológica y después oportunidades el poder tener más oportunidades, puedes tener más leads como se llama más consultas en esos dos pilares fundamentales donde está la tecnología y donde está esos links nosotros ayudamos muchísimo.

“En estos dos años de vida que tiene Pulppo hemos visto un crecimiento muy fuerte de nuestros socios digamos en promedio 60% de crecimiento y teniendo algunas inmobiliarias que han duplicado su facturación o triplicado su facturación no es magia, no es fácil requiere mucho trabajo.