Primero que el trabajador tenga para pagar su casa: CTM

El proyecto de la presidenta Sheinbaum sería un parteaguas siempre y cuando se encuentre un mecanismo para que el trabajador pague la casa, si es en renta no la destruya señaló Patricio Flores, Secretario de Comunicación Social de la CTM.

En entrevista con Mariel Zúñiga en el programa En Concreto Contigo, el líder del sector trabajador apuntó que en tiempos del presidente Fox mencionó que el Infonavit debería reivindicar su política de construcción “y que fueran casas y no jaulas” pero las condiciones económicas no lo han permitido.

Destacó que el problema para la construcción de vivienda es la falta de tierra, hay que mirar hacia la verticalidad y que verdaderamente los departamentos puedan ser mayores a 60 metros cuadrados, “se podría cumplir”, afirmó.

Sobre el proyecto de renta con opción a compra apuntó que se podría enfrentar al problema de que el trabajador no la pudiera o que actuara como sucede como el que renta y la destruye ojalá y eso no se viera si eso sucede se daña al viabilidad económica del instituto y no se logra el objetivo de dar vivienda al trabajador.

