Por juicios masivos, 249 mil personas perdieron su casa: Infonavit

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit denunció a despachos de abogados que en conjunto con autoridades iniciaron 373 mil juicios masivos ocasionado que 249 mil Derechohabientes perdieran sus casas.

Durante la conferencia mañanera, el director del Infonavit informó que 22,386 acreditados que fueron afectados por juicios masivos, hoy están al corriente en sus pagos

Asimismo, señaló que 207 mil viviendas no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit por las irregularidades del proceso y 42 mil fueron vendidas por el Infonavit en subastas masivas.

Detalló que, de los 373 mil Derechohabientes afectados por juicios masivos, el 80%, es decir 302 mil acreditados fueron demandados en otros estados.

El resto, esto es 71 mil fueron demandados dentro de la misma entidad en la que se encontraba su vivienda.

Además, expuso que, en todos los casos afectados por juicios masivo, se presentaron las siguientes irregularidades: No fueron notificados personalmente en sus domicilios, además se vulneró el debido proceso ya que no tuvieron conocimiento de que estaban siendo enjuiciados, y al no tener conocimiento del juicio el acreditado, el proceso se aceleró al no haber defensa.

Además señaló que los estados de: Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, Ciudad de México y Morelos concentra el 82% de las demandas de todo el país, que no

corresponden a esos Estados.

Romero Oropeza destacó que se está llevando a cabo el proceso de cancelación de los contratos de los despachos involucrados en juicios masivos y que, en noviembre de 2024, la actual administración del Instituto detectó que 9 despachos simularon juicios individuales en la Ciudad de México, lo que resultaría en la afectación de 63 mil 444 derechohabientes, de no haberse detenido.