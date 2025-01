Mejora la experiencia de los huéspedes con tecnología de Honeywell

Honeywell (NASDAQ: HON) está transformando la industria hospitalaria a través de la implementación de tecnologías avanzadas en el hotel ONE & ONLY Mandarina ubicado en la Riviera Nayarit, México que reduce el impacto de su huella de carbono a través de INNCOM de Honeywell, un sistema de gestión de energía intuitivo y fácil de instalar que utiliza la automatización para atajar necesidades como ventilación, iluminación y consumo de energía de manera eficaz y oportuna.

Durante la temporada vacacional, los hoteles enfrentan la necesidad de ofrecer una experiencia excepcional, memorable y confortable a sus huéspedes aun cuando la ocupación y exigencias aumentan. Para lograrlo, es esencial que los hoteles optimicen sus operaciones y brinden servicios de alta calidad, por lo que el uso de tecnologías avanzadas juega un papel crucial en este proceso de mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y acercar la innovación hacia los huéspedes para que tengan una mejor estancia.

La integración del control de HVAC e iluminación en el sistema INNCOM de Honeywell en las 114 villas de ultra lujo del hotel ONE & ONLY Mandarina, realizada por el integrador Broadband Integration Company BBINCO, especialistas en hotelería de ultralujo, ha traído beneficios en términos de la automatización de procesos y en la productividad y reducción de la intervención manual de trabajadores para el control de iluminación y climatización, permitiendo así la disminución de los costos operativos dándoles a los colaboradores las herramientas para ofrecer una experiencia más personalizada sin mayor esfuerzo a los huéspedes.

Específicamente el sistema INNCOM ajusta automáticamente el control de los servicios según la ocupación, resultando en un ahorro significativo en costos de energía. Además, proporciona datos sobre el uso de las habitaciones y el gasto de energía, permitiendo a los hoteles una toma de decisiones más informada, optimizaciones operativas, e identificación de problemas antes de que se conviertan en fallas, afinando el mantenimiento y prolongando la vida útil de los equipos.

En cuanto a los huéspedes, ellos disfrutan de una experiencia significativamente mejorada cuando tienen control de los servicios de la habitación. Los controles intuitivos para ajustar la temperatura y la iluminación, son ejemplos que permiten a los visitantes personalizar su entorno según sus preferencias individuales, creando un ambiente más cómodo y acogedor. Esta capacidad de personalización no solo aumenta la satisfacción del cliente, sino que también fomenta la lealtad, ya que los huéspedes valoran la atención a sus necesidades específicas.

El éxito y beneficios en el hotel ONE & ONLY Mandarina resalta la importancia de brindar excelencia en la experiencia del huésped mediante el uso de herramientas como INNCOM de Honeywell que ha facilitado logros del hotel a nivel global al ser galardonado como el hotel N°1 en América del Norte y N°8 a nivel mundial en las clasificaciones de The World’s 50 Best Hotels 2023.[1] Asimismo, ha permitido alinearse con el objetivo global de Honeywell y del hotel de promover la transición energética al priorizar el impacto ambiental aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible[2] para los próximos años a través de la tecnología.

“Proyectos como el del hotel ONE & ONLY Mandarina donde se ponen en marcha estas acciones, simboliza un avance significativo en la operatividad y reafirma el compromiso de Honeywell con la sostenibilidad y sus megatendencias sobre la transición energética y automatización en infraestructuras hoteleras que cada vez están implementando más innovaciones.” menciona Neove Pipper, gerente general de Honeywell Building Automation para América Latina.