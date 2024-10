Ricardo Vargas busca la unidad del notariado y su fortaleza

Trabajar en la unidad del notariado y mostrar fortaleza ante la ciudadanía y las autoridades es una de la líneas a seguir Ricardo Vargas Navarro, Notario 88 de la Ciudad de México y candidato a la Presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

En entrevista con Mariel Zúñiga, en el programa En Concreto Contigo, el aspirante a dirigir el notariado hablo sobre sus tres ejes de trabajo.

El primero es fortalecer la academia y que la academia sirva como un medio de integración del notariado, segundo trabajar en una actuación notarial digital en entornos seguros y cerrados y tres y tercero hacer una campaña proactiva en medios y redes difundiendo la función social jurídica que realiza el notario en la sociedad y que la ciudadanía nos vean como algo cercano.

Señaló que en el notariado están conscientes que es útil la tecnología, pero para que haya una escritura digital se necesita de un protocolo digital.

Apuntó que los acuerdos a través de zoom se celebra una fe de hecho, pero es un hecho jurídico ilícito porque no cumple con los requisitos y claramente eso no sustituye a la escritura pública

Destacó que la firma digital no es suficiente, sino se necesitan de datos biométricos como facial o la voz y una clave que uno tiene que insertar, para dar esa seguridad.

Aseguró que aun no hay hipotecas digitales. Si sabemos que la tecnología decirle a toda al ciudadanía que no hay escrituras digitales y hacerle saber a la ciudadnía que esas practicas no son legales

En el Colegio de Notarios apoyamos con la regularización de vivienda, que ya el actual gobierno tiene un programa para ello, por lo que le notario 88 llamo a la ciudadanía a acercarse a solicitar orientación “estamos a la disposición de ciudadanía”, afirmó.

Mira aquí la entrevista