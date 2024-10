DST propone mejorar gestión de suelo e incrementar poder adquisitivo

De cara al el Cuarto Congreso Nacional de la Dirección Sectorial de los trabajadores del Infonavit, Mario Macías, líder de los trabajadores señaló que para resolver el tema de vivienda económica es necesario tener una buena gestión de suelo y aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Entrevistado por la periodista Mariel Zúñiga, en su programa En Concreto contigo, Macias informó que de los 24 millones de trabajadoras y trabajadores que cotizan al Infonavit, «existe 5 millones que ya tiene una precalificación, son trabajadores que ganas hasta 12 mil 200 pesos, pero no hay vivienda económica, la industria no los ha producido porque no hay incentivos».

Destacó que Congreso Nacional Sector de los Trabajadores, tendrá como lema “Infonavit: Pilar del Desarrollo Nacional”, se analizarán las oportunidades y retos para garantizar este derecho a la derechohabiencia del Instituto.

Propuso que una de las soluciones para incentivar la construcción de vivienda económica es necesario una política de gestión de suelo.

«Urge y es necesario que haya una política de gestión del suelo para desatorar el problema y ser más flexibles en la regulación».

Además, afirmó que hay que incremetar la capacidad de compra «había que hacer los cálculos financieros y con una tasa que sea amortizable», señaló.

Ante esto, en el Congreso que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre, abordarán los 10 ejes estratégicos del Acuerdo Nacional por la Prosperidad con Vivienda, con el objetivo de alcanzar las metas a futuro, como fomentar la colocación de crédito; facilitar opciones afines a las necesidades de los jóvenes; y fortalecer la estabilidad financiera del Infonavit.

También, la necesidad de realizar estudios de viabilidad sobre la reforma en materia de vivienda y destinar recursos efectivos a la construcción por parte del organismo.

En los próximos seis años, este Acuerdo Nacional que se propuso al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, contempla financiar 100 mil viviendas anuales que, sumadas a las 435 mil acciones ordinarias, se espera puedan generar más de 2 millones de empleos al año y una derrama económica superior a 300 mil millones de pesos, equivalente al 1% del PIB.

También, se propone acelerar la comercialización de las primeras 200 mil unidades recuperadas; reactivar el esquema de crédito para renta social, entre otros temas relevantes para garantizar la vivienda a las y los trabajadores.

Macías Robles agregó que, «a cuatro años del primer Congreso convocado por la DST, hemos avanzado mediante el diálogo, el análisis y las propuestas concretas de todo el sector laboral, la voz de la derechohabiencia, para construir un Infonavit que coloque al centro el bienestar obrero y posicione la vivienda como pilar del desarrollo nacional».

Mira aquí la entrevista