Citibanamex espera crecer un 30% en crédito hipotecario

Para Citibanamex, 2023 fue estable en cuanto a crédito hipotecario tuvieron un crecimiento de un 25% y en este 2024 esperan crecer arriba del 30%.

En entrevista con Mariel Zúñiga en el programa En Concreto Gonzalo Palafox, director ejecutivo de crédito Hipotecario de Citibanamex, destacó:

“2023 fue un buen año crecimos mas de un 25% y las poyecciones para nosotros es crecer por arriba del 30% y vamos en ese sentido esperamos mas actividad en este segundo semestre”.

Observamos que hay disminución en costo de fondeo y esperamos que se reactive la demanda para que las familias vean un escenario estable en valor de créditos y viviendas y ejerzan los créditos que pospusieron, señaló el banquero.

Hay oportunidad de ganar participación y atender bono demográfico, «hay que tener alternativas viables y accesibles para las necesidades de las personas», puntualizó,

En Citibanamex buscamos posicionarnos como institución confiable, buscamos las mejores tasas, no hay comisiones ocultas, que los seguros sean transparentes y que no sea una preocupación el otorgamiento del crédito, «y no cobrar comisión de apertura sera una constante».

De ahí que destacó el programa «amarra tu tasa», «la tasa se las respetamos por 12 meses si hay tasas menores le damos la tasa, si sube le respetamos paga una cuota de apartado que se devuelve al final y ronda 1% del monto del crédito, apuntó el banquero.

Mira aquí la entrevista