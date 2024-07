Infonavit tiene que reinventarse.- Mario Macías (DST)

El aspirante a la Dirección general propone impulsar iniciativa de Infonavit constructor pero con adecuaciones para revertir el gran rezago habitacional, pero también de falta de oportunidades de 5.5 millones de trabajadores que no tienen acceso al crédito por parte del organismo.

“El Infonavit tiene que reinventarse para lo que viene y por el rezago que viene arrastrando. Es un gran reto para el Instituto adecuar su estructura organizacional y toda su esfera de toma de decisiones a la propuesta de que el Infonavit regrese a la construcción de vivienda

“Esta iniciativa de reforma constitucional tiene que ser observada porque el Infonavit estaría legalmente inhibido de subcontratar a todo el personal, para poder hacerlo tiene que habilitar reservas territoriales para poder construir”, dijo Mario Macías Robles

Esta es una coyuntura histórica el Director del Sector de los Trabajadores del Infonavit es candidato a la Dirección general del Infonavit y de lograrlo sería la primera ocasión que un representante del sector obrero dirigiera el destino del organismo tripartita.

“Hemos hablado con colaboradores de la Dra Sheimbaum. Conocen nuestra agenda y hemos mostrado las inquietudes de los trabajadores. Por lo que defendemos que hace un Infonavit que responda a los trabajadores y debemos aspirar a la alta eficiencia del Infonavit”

En entrevista exclusiva para En Concreto planteó como retos primordiales el reinventar al Instituto para abatir el rezago, también impulsar la propuesta del Infonavit constructor pero con adecuaciones porque explicó que como hoy está el Instituto no puede contratar al personal ni subcontratar y, por el contrario debe manejarlo como un programa de crédito.

¿POR DÓNDE EMPEZAR A REINVETAR AL INFONAVIT?

“Además”, dijo, “ hay que empezar por comprar reservas territoriales.. y después debe poder subcontratar con reglas claras por lo que se debe modificar la iniciativa y manejar la renta como un programa de crédito”, explicó.

Asimismo, señaló que existe el enorme reto de producir el millón de viviendas que propone la virtual Presidenta de México, Claudia Sheimbaum, pero sobre todo producir la vivienda que requieren los polos de desarrollo que ella planteó y construir la vivienda en donde se detonarán por ejemplo respondiendo a la política industrial del nearshoring para los semiconductores.

Por otra parte, habló de una coordinación interinstitucional necesaria para impulsar la política de vivienda, y también de impulsar el diálogo tripartita institucional interno del Infonavit para mantener el gran liderazgo del Instituto.

Entre las prioridades que también impone el diagnóstico hecho entre el sector obrero previo a las elecciones, y en realidad durante su trabajo de seis años al frente de la DST, resaltan justo el hacer repuntar la caída en la distribución del crédito, y por el contrario hacer más eficiente la cobranza y reducir la cartera vencida de más del 18% que en pesos suma 340 mil millones.

INFONAVIT Y LOS DESARROLLADORES ENFRENTAN RIESGOS

“Si la fortaleza financiera que tanto presumimos si no está al servicio de los trabajadores no sirve. La propuesta concreta es incrementar la capacidad del trabajadores entre 77 y 80 mil pesos amortizable por el trabajador y a tasa cero…pero ninguna fórmula financiera funcionaría si no hay gestión previa del suelo… además de operar incentivos fiscales .

“Por ello proponemos un decreto administrativo de incentivos fiscales que se incluya a los gobiernos y ayuntamientos con obligaciones para lograr este objetivo tasa cero e incentivar vivienda accesible para los trabajadores de menores recursos.”

Explicó que este es un documento que hicimos llegar a la Dra Sheimbaum para acordar topes de costos con toda la cadena de valor de la industria con límite de precios con notarios, de aranceles para la propiedad, valuadores, verificadores etc, etc además soluciones financieras para estimular la capacidad de compra y compromiso de los desarrolladores.

“Hoy la subsistencia del Infonavit y del negocio para los constructoreres está en riesgo. Y el compromiso que se propone impulsar la dra Sheimbaum sin un Infonavit fuerte, vigoroso, oportuo en adaptación no podrá responder. Tenemos que hacerlo”, advirtió