Parlamento abierto sobre Infonavit “toma de pelo”: CAT

Luego de que la reforma al Infonavit entrará a la congeladora para ser discutida ampliamente por los sectores interesados a través de un parlamento abierto, María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaría general de la Confederación Autentica de Trabajadores de la República Mexicana e integrante de la Asamblea del Infonavit, señaló que “es una toma de pelo”.

En entrevista con En Concreto Contigo, afirmó que la reforma al Infonavit “salió de balazo”, no estábamos notificados un día antes de ser sometida a aprobación en Senadores nos enteramos.

“Es una iniciativa de reforma que trunca el tripartismo en el Infonavit, sobre todo en la administración de recursos en el dinero ahorrado de los trabajadores y patrones porque el gobierno no aporta ninguna cantidad de dinero a esa cuenta”,

No estamos de acuerdo ninguno de los dos sectores (empresarial y trabajador) ojalá la cámara de diputados con las gestiones de los consejeros recule y mejore esa iniciativa que se mandó para que el tripartismo se respete y que los recursos están fiscalizados por los trabajadores y patrones, señaló la dirigente sindical.

Luego de que Ricardo Monreal, coordinador del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados informara que la Ley se discutiría hasta febrero a través de un parlamento abierto, la dirigente sindical expresó:

“Es una toma de pelo esos parlamentos abiertos, solo son para que los que convocan digan que se tomó en cuenta”, afirmó.

Explicó que lo mismo ha pasado con otras reformas que hubo parlamento y abierto y se aprobaron por lo que llamo a la unidad de los sectores.

“Ambos sectores deberíamos en conjunto buscar una unidad real para que no permitamos que esto pase porque cuando el gobierno hace sus reformas sobre los recursos que ellos mismos aportan aunque no estemos de acuerdos verdad sean aprobado pero en este caso no es dinero de ellos de ahí debemos de partir si no son recurso de ellos porque los van a administrar ellos no debería de pasar esta reforma

En relación a los actos de corrupción que se han señalado dentro de la institución, la dirigente expresó que no tiene que permitirse.

El gobierno dice que la combate, «si tiene indicios que presente las denuncias que los demuestren en las estancias legales y que metan a la cárcel a los que tengan que meter», afirmó.

Pero agregó, que hasta el momento no hay nadie denunciado.