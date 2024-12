De qué va la Reforma al Infonavit

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Reforma al Infonavit “fortalece la institución, sigue siendo tripartita, eso no va a cambiar” y ayuda a la gobernanza de la institución.

Se amplían facultades para crear un sistema de orientación social

Impulsa construcción de vivienda y arrendamiento con opción a compra

El Infonavit podrá construir vivienda por medio de una empresa filial

Hacienda emitirá reglas para el manejo de balance financiero del organismo

El director del Infonavit será nombrado por el titular del Ejecutivo

Se amplían facultades del director cuando no haya consenso en fallos

La asamblea general de Infonavit se reduce de 45 a 30 integrantes

Consejo de administración del Infonavit se reduce de 15 a 12 integrantes.



La explicación del exdirector Carlos Martínez en relación a la reforma al Infonavit

. 1. El tripartismo no desaparece. Organizaciones sindicales y algunos comentaristas han afirmado que el mecanismo de trabajo y participación de obreros, patrones y gobierno desaparece. Bien, la reforma establece el redimensionamiento de los órganos de gobierno, Asamblea y Consejo de Administración, y en ambos se mantiene el equilibrio entre los sectores. Es en estos órganos donde se toman las decisiones más relevantes. Lo que sí establece la reforma es que el Director General ahora será quien presida las sesiones y podrá vetar los acuerdos cuando estos no se tomen por unanimidad, estas nuevas atribuciones no son más que alinearlo a lo que sucede hoy en otras instituciones tripartitas como el IMSS.

2. No van a tomar discrecionalmente 2 billones de pesos. Esa afirmación parte de la ignorancia. El Infonavit administra activos por casi 2.5 billones de pesos, es verdad, cerca de 763 mil millones se encuentran en un fondo de inversión a largo plazo, es decir tiene vencimientos dentro de 4 o más años, no son recursos que estén disponibles al instante. El resto de los activos es la cartera de crédito neta del instituto que equivale a 1.5 billones de pesos, otra vez, no son recursos disponibles, sino son garantías de crédito. Ahora bien, cada año el Infonavit programa la cantidad de recursos que va a erogar en su programa de crédito, en los últimos años poco más de 200 mil millones anuales, ahora adicional a esta programación destinará un tanto a construir vivienda, este programa necesariamente pasa por aprobación de la Asamblea del Infonavit

3. La SHCP, el Congreso y la ASF estarán vigilando al Infonavit. Uno de los episodios que generó mayor conflicto con sectores fue la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mientras se negaban, yo siempre estuve a favor, afortunadamente tengo el orgullo se haber sido el primer director auditado y eso se mantendrá en el futuro. Además, la SHCP mantendrá medidas prudenciales para el manejo de activos y el Congreso revisará el informe de suficiencia presupuestal.

4. Hay que evitar hacer caso a los mensajes de “Coyotes” a que retiren el dinero y cosas de esas. Cada peso en la subcuenta de vivienda está seguro y genera rendimientos. Los trabajadores deben de seguir como hasta ahora solicitando los créditos que necesiten o retirando cuando lleguen a la edad de pensión.

Sindicatos se oponen a Reforma

El fin de semana organizaciones sindicales como la CTM, CTC, CONASIM, CROM entre otras lanzaron un desplegado defendiendo el tripartismo

“Las organizaciones de trabajadores mayoritarias y más representativas del país -entidades fundatorias del pacto originario-, llamamos muy respetuosa y enfáticamente al Poder Legislativo de México, a que respete el principio de supremacía constitucional en el diseño tripartita contenido en la Ley del Infonavit, tal y como se hizo en la más reciente reforma al artículo 123, fracción XII, constitucional en materia de vivienda, solicitando atentamente que en todos los órganos colegiados de gobierno se mantenga la paridad de representantes es decir el mismo número de votos por sector, elemento que da vida al diálogo social que gobierna al Instituto, hacerlo de otra manera implicaría romper con lo anterior dando mayor peso a un solo sector, convirtiendo a las decisiones que se tomen en una imposición unilateral.

En este orden de ideas, vulnerar o reducir el tripartismo a una presencia testimonial, pondría en riesgo, entre otras cosas, la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones -con la desaprobación de las entidades calificadoras-, debilitaría los consensos necesarios para la buena marcha e implementación de los programas y destruiría un ejercicio de construcción de política pública único en América Latina.

Hacemos pues este llamado, convencidos de que, en la unidad, la corresponsabilidad y el diálogo entre los factores de la producción conducido por el Gobierno de la República y coordinado por la Administración institucional, están la fortaleza, el compromiso y los medios más idóneos para cumplir con el objetivo fijado a nuestro Instituto en el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar”.