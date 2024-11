Crece PIB de vivienda 5.3% en 2023: Inegi

Según el Inegi, a economía generada por la vivienda se concentró en la autoproducción

En 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la vivienda tuvo una participación de 5.3 % mostrando un ligero repunte de 0.1 puntos porcentuales más que en 2022, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) presenta los resultados de la Cuenta Satélite de Vivienda de México (csvm) 2023.

Medido a precios de 2018, este sector creció 2.6 % en 2023, mientras que el total de la economía aumentó 3.2 por ciento. De 2003 a 2023, esta actividad registró una tasa media de crecimiento anual de 1.6 %.

Por tipos de producción, el PIB de la vivienda se distribuyó en producción para el mercado, con 41.2 % del total; producción no de mercado —bienes y servicios que se ofrecen a precios no significativos o que no inciden en las decisiones de quienes los producen o compran, y que por lo general los proveen el gobierno o las instituciones sin fines de lucro—, con 0.9 %; y producción para uso final propio —bienes y servicios que generan los hogares para su propio consumo: autoconstrucción, ampliación y mejoramiento de vivienda, autoproducción y supervisión e inspección—, con 57.9 por ciento.

De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (scian), el pib de la vivienda se distribuye como sigue: el valor de la construcción asociado con la edificación, ampliación y mejoramiento residencial aportó 67.7 por ciento. Los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles relacionados con la vivienda aportaron 26.8 % del total y los servicios financieros y de seguros vinculados con este sector lo hicieron con 4.1 %