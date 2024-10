Fast track a iniciativa de Infonavit

El proyecto aprobado ayer en la Cámara de Diputados ya fue enviado al Senado de la República para su análisis y ratificación

Establece que el Infonavit podrá nuevamente construir vivienda

Faltan los “cómos”, es decir el tejido fino que es muy importante y será de enorme trascendencia para todo el sexenio

Sigue siendo parte de la definición ¿cómo construirá las casas Infonavit? Ahora que ingresó el 22 y se aprobó el 23 de octubre la iniciativa que le amplia facultades al organismo tripartita para construir vivienda para arrendamiento, debemos conocer los “cómos”, la regulación, las leyes secundarias y finalmente saber quién construirá la vivienda que será para trabajadores de menores ingresos.

Cada quien la usa en el discurso como quiere, pero el gobierno principalmente habla de otorgar vivienda para jóvenes entre 18 y 30 años que no tienen recursos para comprarla.

No obstante, hay que recordar que hay otros segmentos de la población y no sólo jóvenes, ni familias nuevas que están dentro de los 5.5 millones que Mario Macías, director del Sector de los Trabajadores del Infonavit (DST por sus siglas) quienes no tienen no sólo acceso al crédito en el organismo sino que tampoco tienen oferta de vivienda disponible para habitar.

Sin olvidar entre esos segmentos a población entonces de otras edades, así tampoco sin recordar que la vivienda que el Infonavit construya será para derechohabitentes, trabajadores que cotizan en el Instituto, pero en este último punto estaremos atent@s por si el giro cambia.

Por otra parte, titulares de medios resaltan que los Diputados aprobaron ayer la iniciativa que aprobaron “iniciativa para que los trabajadores obtengan créditos baratos”.

Lo central es la construcción de vivienda en arrendamiento que no deberá cobrar más allá del 30% del ingreso de los trabajadores mensualmente, pero ya se definirá si será por 10 años como plantea la iniciativa original o bien habrá “ajustes” en el plazo.

“En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia”, señala el dictamen.

Añade que el Infonavit podrá nuevamente construir vivienda para que las personas trabajadoras puedan adquirirla o arrendarla, en los términos que fije la ley secundaria.

50% DE LA META SEXENAL DE VIVIENDA ESTARÁ A CARGO DEL INFONAVIT

Para centrarnos: el lunes 14 de octubre en la “mañanera del pueblo”, Octavio Romero Oropeza, director entrante al Infonavit anunció el compromiso de crear la nueva compañía para construir 500 mil casas, esto es el 50% del compromiso de Claudia Sheimbaum. (El otro 50% será compromiso de la Conavi)

Esto tomó por sorpresa a todos. A los sectores empresarial y laboral del Infonavit para empezar, pues allá en el Congreso del Sector Laboral el fin de semana anterior en Vallarta apenas mencionó el concepto de la constructora, como por no dejar. Los detalles los reservó para anunciarlos el lunes siguiente en la conferencia “mañanera”.

Allí mostró disposición al diálogo tripartita. Esto es otro tema que estaremos observando si se desarrolla.

La iniciativa y la aprobación es una decisión del gobierno, pero confiamos en que se consulte a los trabajadores que son los propietarios de los recursos del Instituto y al sector empresarial que son quienes aportan las cuotas.

Están en la mesa más o menos 288 mil millones de pesos para la creación de la constructora con este reto. O sea que el presupuesto podrá crecer en la medida que se construyan las 500 mil viviendas (ya el anterior Director del Infonavit había hablado de 600 mil viviendas y un presupuesto mayor); sin embargo todo eso se afinará tras la aprobación de la Iniciativa en el Congreso.

Estaremos pendiente de esa fórmula de renta por diez años con opción a compra después de este plazo por parte del trabajador. Esto es algo cuestionado por los mismos Sectorews Empresarial y de los Trabajadores.. Allá en Vallarta Rafael Oriol Salgado, representante del sector laboral en el Consejo de Administración cuestionó :- ¿a quién se le ocurrió que los trabajadores queremos rentar?

LA APROBACIÓN FAST TRACK

La iniciativa que se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados para reformar al artículo 123 constitucional y establecer un “sistema de vivienda con orientación social”, con el objetivo de que los trabajadores puedan obtener crédito barato y suficiente para adquirir, construir o mejorar sus viviendas.

Hoy el proyecto ya fue enviado al Senado de la República para su análisis y ratificación. Se precisa que los trabajadores podrán acceder a viviendas del Infonavit en arrendamiento social, con el derecho a adquirirlas en propiedad.

Sólo habeá que seguir la reserva por parte de Morena para eliminar el plazo de un año de cotización ante el Infonavit para acceder a viviendas del organismo en arrendamiento y de diez años de rentar un mismo inmueble para tener el derecho de adquirirlo en propiedad.

Como antecedentes ya Coparmex había opinado que Infonavit no debía ser una constructora; pero también ya la Sedatu a cargo de la Dra Edna Vega afirmó que la construcción de vivienda se hará con colaboración institucional y lejos de zonas de alto riesgo

También por su parte, los legisladores de la oposición cuestionaron la omisión de previsiones de financiamiento en el dictamen a discusión. Y, el priista Yericó Abramo Masso subrayó que en 2012 se construyeron 295 mil viviendas en México y para 2023 solo 131 mil, es decir, casi 50 por ciento menos, por no ser atractiva la construcción de vivienda económica en México.

También advirtió sobre los 6.1 millones de casas abandonadas “que nadie habita y que tienen un crédito Infonavit, que tiene nombre y apellido y nadie paga”, acusó.

Y la legisladora panista Rocío González externó el voto de su bancada a favor de la reforma, pero cuestionó la capacidad del titular del Infonavit para materializarla.

“Preocupa que dicha reforma promueve el regreso del clientelismo político y la corrupción, un sello de Morena. Preocupa sobremanera que el ejecutor de dicha reforma sea el mismo que terminó por llevar a la quiebra a Pemex, el agrónomo Octavio Romero Oropeza, 90 por ciento de lealtad a la 4T, 10 por ciento de capacidad. No es garantía para dejar en sus manos la administración del Fondo de Vivienda de las y los Trabajadores que se ha constituido por décadas”, dijo.

(fuente: Milenio 24 de octubre)

POR CIERTO

Luis Alberto Moreno, presidente de Canadevi está trabajando intensamente hablando de lo que es necesario para contribuir a la construcción del millón de viviendas.

En especial resaltó la falta de mano de obra, pero también que en Infonavit puede fortalecerse la Línea III que ya funciona, pero que requiere mayor impulso.

Con el gremio habla de cómo generar la reserva territorial necesaria, créditos accesibles para la construcción y bueno sobre todo, de la disposición de los empresarios, de todo el gremio para trabajar a favor del plan sexenal de vivienda de la Presidenta Sheimbaum.

Lo interesante es que ya el Director de Infonavit puso el número de viviendas que se construirán en Tabasco, ayer al nombrar a la Delegada de la entidad y precisó que se harán 45 mil viviendas en predios donados por el gobierno estatal y otras 20 mil por parte del gobierno..

