Falta de inventario en casas impide formar patrimonio

César Buenrostro Moreno, vocal ejecutivo de Fovissste, señaló que por falta de inventario familias con derecho a un crédito hipotecario, no pueden acceder a una vivienda porque no hay donde quieren vivir.

El directivo señaló que de 2017 a la fecha, el costo de la vivienda ha incrementado alrededor de 187 por ciento, en contraste el salario de las personas trabajadoras al servicio del Estado sólo tuco una alza del 85 por ciento.



Fovissste espera iniciar la producción de vivienda en 2025, solo está a la espera que el Poder Legislativo aprueben las modificaciones a la Ley del ISSSTE para que pueda volver a participar en la edificación de vivienda.



En entrevista con medios después de la inauguración III Foro Regional de Vivienda: Innovación disruptiva y sostenible para población vulnerable en LAC, se le preguntó que si al igual que el Infonavit tiene en la mira construir para rentar, a lo que respondió que no está en sus planes.



«Fovissste no podría comprometerse en este momento a la renta; es un esquema complicado y el cual genera un estrés financiero importante. No hay que olvidar que nosotros tenemos la obligación de preservar el valor del dinero de los trabajadores», manifestó.



Actualmente, Fovissste tiene 2 millones 700 mil derechohabientes, de los cuales 900 mil tienen un crédito activo, y dos terceras parte del total son ahorradores.