Paridad presionada hasta toma posesión de Donald Trump

La paridad peso dólar se va a mantener presionada hasta la toma de posesión de Donald Trump, el próximo 20 de enero y a partir de este evento, es factible que el peso se aprecie paulatinamente, dependiendo de las medidas que adopte una vez que sea nombrado presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señaló Gabriela Siller directora de Análisis. Económico en Grupo Financiero BASE.

“El tipo de cambio es el amortiguador de la economía mexicana y es allí donde se sientan todos los choques, por lo que no se puede descartar que en el corto plazo se llegue a niveles de 21 pesos por dólar”, señaló la especialista.

En su conferencia de fin de año, indicó que Donald Trump ha realizado las siguientes propuestas, mismas que han promovido el movimiento negativo del peso mexicano, el cual, en 2024, es la tercera moneda más depreciada a nivel mundial, pero se debe considerar que también es la moneda más líquida de toda Latinoamérica

1.Imponer aranceles

2.Renegociar el TMEC

3.Deportación masiva

4.Designar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas

Ante ello, la especialista considera que se debe dar seguimiento a los siguientes eventos, porque de ellos va a depender la tendencia de la paridad peso dólar, en el corto plazo:

Las declaraciones de Trump porque las mismas afectan la expectativa de la evolución económica y financiera.

La perspectiva de recortes por parte de la Reserva Federal Estadounidense (FED) porque persisten presiones inflacionarias.

El diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos, ya que, si disminuye, el peso se podría depreciar y si aumenta se apreciaría, dependiendo del rango que se presente.

De acuerdo al escenario central de la especialista y sus analistas, la paridad peso dólar cerrará el año en 21.15 pesos y se estará presionando conforme se acerque la toma de protesta de Trump, y a partir de la misma, si no se cumple ninguna de las amenazas empezaría a bajar como sucedió en su primer periodo presidencial cuando tomo protesta y no cumplió sus amenazas de campaña; no obstante, lo anterior se siguen recomendando las coberturas cambiarias en los cuatro años de Trump.

“En el mes de enero de 2025, prevemos que la paridad no vaya más allá de 21.50 a 22.0 pesos por dólar. Si al tomar posesión Trump cumple con la aplicación de aranceles, podría llegar a 23.0; sin embargo, si toma una actitud moderada, la paridad disminuiría hacia los 19.50 pesos por dólar y si fuera amigable hacia México podría llevar a la paridad a 18.50, tal como está presupuestado por el Gobierno federal”, señaló Siller.