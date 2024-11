No habrá guerra arancelaria con Estados Unidos: Canaco CDMX

No habrá “guerra” arancelaria porque afectaría la economía de México y Estados Unidos consideró José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CdMx), en el marco de la inauguración del Primer Foro Centro de Mediación y Arbitraje.

Lo anterior, luego de que el presidente electo del país del norte, Donald Trump anunció que impondrá a partir de enero el 25% a aranceles a productos de México, Canadá y China.

“Nosotros desde la cámara hemos analizado este tema, desde el día de ayer en nuestro consejo directivo y tenemos la certeza que no existirá esta indiscriminada alza en los aranceles, no sería lógico, porque se caería no solamente la economía de México sino la de Estados Unidos”.

El líder empresarial detalló que Estados Unidos, no pueden tomar decisiones unilaterales, “Pero de la amenaza a la realidad, aún hay un largo camino por recorrer, ya que en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se pueden tomar decisiones arbitrarias, ya que esto violaría el tratado”, indicó.

En la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum contestó lo siguiente a la amenaza de Trump:

“Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo”.