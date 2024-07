Disminuye ligeramente utilidad neta y aumenta cartera de crédito

Banco Santander México hizo públicos sus resultados para el periodo de tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2024, indicando que la utilidad neta en el segundo semestre de 2024 (2T24) 7,898 millones de pesos (mdp), lo que representó un ligero decremento interanual del 0.9 por ciento y un incremento secuencial del 14.9 por ciento.

De manera acumulada, la utilidad neta para el primer semestre de 2024 (6M24) alcanzó 14,769 mdp, representando un decremento interanual del 5.3 por ciento por el ingreso extraordinario reportado en 6M23, relacionado con la venta de contratos del negocio adquiriente.

Su cartera de crédito total al 2T24 ascendió a 874,313 mdp, un crecimiento anual de 6.5 por ciento, destacando los crecimientos interanuales de 10.4 por ciento de Individuos (15.6 por ciento de Otros Consumo y 12.9 por ciento de Tarjetas de Crédito) y 7.3 por ciento de Hipotecas. Así como el 14.4 por ciento de Corporativos y el 7.3 por ciento de Empresas.

El total de depósitos se situó en 898,870 mdp, lo que representó un incremento interanual de 3.1 por ciento, mejorando la contribución de depósitos de individuos respecto de los depósitos totales pasando del 42.0 por ciento en el 2T23 al 42.8 por ciento en el 2T24.

Su situación financiera se mantiene sólida ya que el índice de capitalización de Banco Santander México al 2T24 fue de 19.55 por ciento, comparado con el 22.25 por ciento y el 20.13 por ciento a 2T23 y 1T24, respectivamente. El índice de capitalización del 19.55 por ciento está compuesto por 14.07 por ciento de capital fundamental (CET1), 1.42 por ciento de capital básico no fundamental (Additional Tier 1) y 4.06 por ciento de capital complementario (Tier 2).

Detalla que el Banco promueve una gobernanza y cultura sólidas en toda la organización, integrando criterios ASG en procesos, gobierno y gestión del riesgo. Mediante una cultura, conducta y comportamiento ético

Actualmente, 81 por ciento de sus consejeros en México son independientes, garantizando una perspectiva imparcial y experta en la toma de decisiones estratégicas y orgullosamente, el 25 por ciento de su Consejo en México está compuesto por mujeres, reafirmando nuestro firme compromiso con la equidad de género y la diversidad en la toma de decisiones.

En un comunicado manifiesta que debido a Tuiio, el brazo de inclusión financiera de Santander, desde 2017 más de 535,000 familias mexicanas han tenido acceso a productos y servicios financieros. Con 1,340,636 préstamos otorgados y más de 12 mil millones asignados, principalmente a mujeres microempresarias, Tuiio ha apoyado a negocios familiares y mejorado las condiciones de vida, generando un impacto social positivo.

Con presencia en 20 estados, ha emitido más de 1.3 millones de pólizas de seguro y 982,000 asistencias médicas, promoviendo el bienestar familiar y el progreso social.

Apoya la transición hacia una economía baja en carbono. Enfocándonos en establecer objetivos en nuestras carteras con alineación a Net Zero, acompaña a sus clientes para acelerar su transición. Busca reducir nuestra huella de carbono e impacto ambiental.

A junio 2024, el 50 por ciento de las transacciones de bonos locales tuvieron una etiqueta ASG.

Banco Santander México ocupa el primer lugar en financiamiento de autos verdes. Además de que contamos con grandes alianzas con los principales distribuidores de autos (Tesla, BYD, GAC Motor, Mazda, Maserati, Honda, Suzuki, KTM, Caranty y Kavak).

Fomenta la eliminación de plásticos de un solo uso en sus oficinas desde 2021.

Promueve el bienestar de las comunidades a las que servimos, por lo que ha destinado más de 104 millones en inversión social, a través de Santander Universidades y diferentes aportaciones con fin social. Beneficiando a más de 175 mil personas en el 2T24.

En relación a premios y reconocimientos indica que la revista Euromoney nombró a Santander como el mejor Banco para Responsabilidad Corporativa en México, en reconocimiento al compromiso del Banco de contribuir al progreso de empresas y personas, mediante el apoyo a la transición a una economía baja en carbono, la promoción del crecimiento inclusivo, así como su cultura corporativa conocida bajo el nombre ‘The Santander Way’.

Además fue galardonado con el premio Platino a los Innovadores Financieros de las Américas, de Fintech Americas en la categoría de Innovación en Canales, por la implementación de la tecnología de inteligencia artificial en su atención a clientes en redes sociales.

Asimismo, por segunda ocasión fue reconocido con el Premio a la Equidad de Género por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y Mujeres en Finanzas 2024 en la categoría de más de 15,001 trabajadores por sus esfuerzos por promover la equidad y una cultura inclusiva, promoviendo el empoderamiento femenino en el sector financiero.

Además, fue reconocido por Éntrale – Alianza, por la inclusión laboral de personas con discapacidad, así como por el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial MX y la COAMEX como empresa líder de inclusión en México, por demostrar un compromiso continuo con la creación de un entorno laboral inclusivo, donde se valora y respeta la diversidad de las personas que colaboran en el Banco.

Banco Santander México, se ubicó como la mejor empresa del sector financiero dentro del Ranking “Super Empresas” de Top Companies 2024 en el país, que reconoce las políticas y cultura a favor de los colaboradores. En este año, Santander México, se ubicó en el segundo lugar global, y como el mejor rankeado del sector financiero, entre empresas de más de 3 mil colaboradores.

Banco Santander México fue incluido dentro de las primeras 10 empresas de la lista LinkedIn Mejores Empresas 2024 en México elaborado por esta red social profesional.

Santander Universidades México recibió el premio CASE James L. Fisher por su Servicio Distinguido a la Educación 2024, condecoración que otorga el Consejo Directivo del Council for Advancement and Support of Education (CASE), organismo que engloba a instituciones educativas de 82 países.